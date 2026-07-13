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Kırşehir'de arpa ve buğdayda hasat başladı

Kırşehir'de arpa ve buğdayda hasat başladı
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, hasat yapılan tarım arazilerinde üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci ve verim durumu hakkında bilgi aldı. Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, çiftçilere ürünlerini lisanslı depolara veya TMO'ya götürmeleri çağrısında bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de arpa ve buğday hasadı sürerken, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek hasadın yapıldığı bölgelerdeki üreticileri ziyaret etti.

Hasat yapılan tarım arazilerini gezen Vali Demiryürek, üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci, verim durumu ve üretim hakkında bilgi alarak Kırşehir'de hasat sürecinde sorun yaşanmadığını belirtti. Vali Demiryürek'e hasat gezisinde tarım il müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Öte yandan, hububat hasadıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, hububat sezonunun açıldığını belirterek çiftçinin lisanslı depolara ürününü götürmesini istedi. Toprak, arpa hasadının belirli bölgelerde tamamlandığını, buğday hasadının ise başladığını ifade ederek, "Hububat sezonu açılışı yapıldı. Arpa hasadı belirli bölgelerde bitti. Buğday hasadı ise başladı. Çiftçi ve üreticilerimiz ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) veya TMO kontrolündeki lisanslı depolara götürsün. Serbest piyasada arpa fiyatı 11 bin ila 11 bin 500 lira civarında seyrederken, bu rakam TMO'da yaklaşık 13 bin lira seviyesinde bulunuyor" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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