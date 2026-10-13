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Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı

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Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı
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Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, un, maya, enerji, işçilik ve kira giderlerindeki artış nedeniyle güncellemenin zorunlu olduğunu, kararda vatandaşın alım gücünün gözetildiğini açıkladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL'den 15 TL'ye yükseltildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, tarafından yapılan basın açıklamasında ekmek fiyat tarifesinin ilgili meslek odasının müracaatı üzerine, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri istikametinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Açıklamada, kentte bugüne kadar uygulanan 12 TL'lik ekmek fiyatının ülkenin en düşük fiyatları arasında yer aldığı, güncelleme sonrasında da Kırşehir'in ekmek fiyatlarının en uygun olduğu ilk 25 il arasında bulunduğu belirtildi.

Un, maya, enerji, işçilik, kira ve diğer üretim giderlerindeki artışlar nedeniyle fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiği ifade edilen açıklamada; karar alınırken vatandaşların alım gücü ve aile bütçelerinin de gözetildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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