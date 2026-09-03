TİGEM'in 'Kırsalda Bereket' Projesiyle Yerli Damızlık Hayvan Dağıtımı Sürüyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), "Kırsalda Bereket" projesi kapsamında yerli ve kaliteli ırk damızlık hayvanları üreticilerle buluşturmaya devam ediyor.

Proje bünyesinde bugüne kadar 18 bin 393 gebe düve ile 9 bin 800 küçükbaş damızlık hayvan çiftçilere teslim edildi.

Dışarıdan ithal edilmeden tamamen TİGEM'in kendi işletmelerinde yetiştirilen özel ve verimli ırkların dağıtımıyla, hayvancılıkta yerli ıslahın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk yılda tamamlandı

Hayvancılıkta sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede, 3 yıllık olarak planlanan büyükbaş dağıtım hedeflerinde ilk yıl geride kalırken asil liste tamamen tamamlandı. Küçükbaş hayvan dağıtım süreçleri ise kesintisiz şekilde devam ediyor.

Projenin detaylarına ve ulaşılan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, yürütülen çalışmanın aynı zamanda yerli üretimi güçlendiren bir ıslah projesi niteliği taşıdığını vurguladı.

"İthal değil, kendi yetiştirdiğimiz özel ırkları dağıtıyoruz"

Gezginç, uygulanan destek modeli ve ulaşılan güncel veriler hakkında şunları söyledi: "Değerli katılımcılar, Sayın Bakan'ımızla birlikte 2024-2028 yol haritasının açıklandığı gün TİGEM toplantı salonundaydık ve iki temel vizyon ortaya koyduk. Çiftçilerimize katkı sunacak sürdürülebilir bir destek mekanizması oluşturmak istedik. Geçmiş tecrübelerimiz gösterdi ki doğrudan yetiştiriciye ulaşmayan hibeler uzun vadeli fayda sağlamıyor, hayvanlar bir süre sonra elden çıkarılıyordu. Biz de bunun önüne geçmek amacıyla 2 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli Ziraat Bankası kredisi desteğiyle yeni bir finansman kurguladık."

Gezginç, söz konusu hayvanların tamamen TİGEM'in kendi yetiştirmesi olan özel ırklar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dışarıdan toplanarak veya ithal edilerek dağıtılan hayvanlar değildir. Kaliteli ve verimli ırkları çiftçimizle buluşturarak bir nevi ıslah projesi yürütüyoruz. Proje kapsamında çiftçilerimize büyükbaşta 15, ziraat, veteriner ve gıda mühendisi gibi sektörle iç içe olan meslektaşlarımıza 30'ar adet; küçükbaşta ise 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere 100'er adet damızlık teslim ediyoruz. Üç yıllık bir planlama olarak başlattığımız Kırsalda Bereket Büyükbaş projesinde, ilk yılımızda asil listeyi gururla tamamladık. Şu an itibarıyla büyükbaşta 18 bin 393 gebe düveyi, küçükbaşta ise 9 bin 800 damızlık hayvanımızı üreticilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı