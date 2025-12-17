Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, 2028 yılına kadar sürecek

Tarım Bakanlığı'nın projesi olan 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan düveler, üreticilerle buluşuyor.

Hayvancılığa Destek projesine başvuru yaparak destek almaya hak kazanan üretici ve Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız, Yozgat merkez Divanlı Köyündeki Besi Çiftliğinin kapılarını ziyaretçilerine açtı.

"Şu ana kadar 90'a yakın hayvanımızı üreticilerimize teslim ettik"

Çiftliği ziyaret eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk ve katılımcılara çiftlik gezdirilerek proje hakkında bilgi verildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Bu işi severek yapan ve insanımıza örnek olacak olan arkadaşımızın, Tarım Bakanlığımızca hem işletmesi hem de hayvanları desteklenen işletmesindeyiz. Samet kardeşimize hem işletmeye destek olarak hem de 26 gebe düve desteğiyle birlikte işletmesini bütün bir hale getirmesinde bakanlığımız öncülüğünde, Tarım Müdürlüğümüz koordinesinde arkadaşlarımız destek oldular. Hayırlı olmasını diliyorum. Gebe düve desteği 27 üreticimiz için geçerli olacak. Bu sayı 416'ya ulaşacak. Şu ana kadar 90'a yakın hayvanı üreticilerimize teslim ettik" dedi.

"Hem işletme hem büyükbaş hayvan desteği aldım"

Üretici Abdulsamet Zararsız projenin denk gelmesinin kendi açısından çok güzel olduğunu söyledi. Zararsız, "26 tane hayvan desteği aldım. Geçen hafta hayvanlarımızı Iğdır'dan getirdik. Kontrolleri yapılarak teslim edildi. İşletme de yüzde 50 hibe programıyla desteklendi. Ahırımızın yapımı 15 gün önce bitti. Bakanlığımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

"Proje 2028 yılına kadar devam edecek, seneye küçükbaş hayvan desteği sağlanacak"

Yozgat Tarım İl Müdürü Ömer Şentürk işletmenin Yozgat'ta örnek bir işletme olduğunu belirtti. Şentürk, üreticinin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi ile işletmeye yüzde 50 hibe desteği verildiğini ve Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile de gebe düve desteği aldığını söyledi. Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi 2028 yılına kadar devam edecek. Birinci etapta ilimizde 27 asil, 47 yedek yetiştiricimize bu projeyi uygulayacağız. Yeni başvurular önümüzdeki yıl başlayacak. Dün Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın açıklamış olduğu bir müjde var. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek projesi önümüzdeki yıldan itibaren artık küçükbaş hayvanlarda da uygulanacak. Bakanımız bunu çiftçilerimize müjde olarak bildirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." - YOZGAT