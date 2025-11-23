Haberler

Kırsal Kalkınma İçin Yeni Destek Paketleri ve Sosyal Programlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde, kırsal bölgelerde geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine destek verilecek. Kadınlar ve gençler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınarak tarım ve kırsal kalkınma hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik yeni destekler planlanacak, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar sürecek.

Bu çerçevede nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için kırsal bölgelerde beşeri ve sosyal sermaye geliştirilecek, istihdam imkanları iyileştirilecek ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliği artırılacak.

Kırsal bölgelerde, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

Bu yörelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla, ölçek ve dayanışma ekonomisine önem verilecek. Üretici örgütleri, sektörel işbirliği, satış ve pazarlama, üretim teknikleri, finansman ve mevzuat gibi konularda eğitimler verilecek. Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuat iyileştirilecek.

Sürdürülebilir geçim kaynağı oluşturulacak

Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik yeni destekler geliştirilecek. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.

Bu alanda yürütülen destekleme uygulamalarının etki analizleri yapılacak. IPARD III Programıyla, tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ile çiftçilik faaliyetleri gibi alanların desteklenmesine devam edilecek.

Girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek

Kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek. IPARD III kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetlerine hibe desteği verilecek.

Öte yandan, kırsal bölgelerdeki toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanılması için de adım atılacak. Ormansızlaşmayı, biyoçeşitlilik kaybını ve arazi tahribatını engelleyecek çevre odaklı kırsal kalkınma projeleri ve programları yürütülecek. Yine IPARD III kapsamında organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.

Kırsal toplumun çevreye duyarlılığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Doğa koruma ve biyoçeşitlilik unsurlarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için okullarda ve korunan alanlarda öğrencilere eğitim verilecek. Çevre ve iklim dostu uygulamaları içeren Nitrat Eylem Planı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.