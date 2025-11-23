Kırsal Kalkınma İçin Yeni Destek Paketleri ve Sosyal Programlar

Kırsal bölgelerde geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik yeni destekler planlanacak, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar sürecek.

Bu çerçevede nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için kırsal bölgelerde beşeri ve sosyal sermaye geliştirilecek, istihdam imkanları iyileştirilecek ve ekonominin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal alanların çekiciliği artırılacak.

Kırsal bölgelerde, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

Bu yörelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla, ölçek ve dayanışma ekonomisine önem verilecek. Üretici örgütleri, sektörel işbirliği, satış ve pazarlama, üretim teknikleri, finansman ve mevzuat gibi konularda eğitimler verilecek. Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi amacıyla ilgili mevzuat iyileştirilecek.

Sürdürülebilir geçim kaynağı oluşturulacak

Kırsal mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması için aile işletmelerine yönelik yeni destekler geliştirilecek. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek. Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.

Bu alanda yürütülen destekleme uygulamalarının etki analizleri yapılacak. IPARD III Programıyla, tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ile çiftçilik faaliyetleri gibi alanların desteklenmesine devam edilecek.

Girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek

Kırsal ekonominin büyümesi için desteklenecek tarım dışı sektörler çeşitlendirilecek, girişimcilik ve kırsal yenilikçilik teşvik edilecek. IPARD III kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetlerine hibe desteği verilecek.

Öte yandan, kırsal bölgelerdeki toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir ve etkin kullanılması için de adım atılacak. Ormansızlaşmayı, biyoçeşitlilik kaybını ve arazi tahribatını engelleyecek çevre odaklı kırsal kalkınma projeleri ve programları yürütülecek. Yine IPARD III kapsamında organik tarım, erozyon kontrolü ve biyoçeşitliliğe yönelik pilot projeler desteklenecek.

Kırsal toplumun çevreye duyarlılığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Doğa koruma ve biyoçeşitlilik unsurlarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için okullarda ve korunan alanlarda öğrencilere eğitim verilecek. Çevre ve iklim dostu uygulamaları içeren Nitrat Eylem Planı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.