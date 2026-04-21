Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğü açıldı

Kırklareli Defterdarlığı bünyesinde hizmet verecek Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğü törenle hizmete açıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı Kırklareli Defterdarlığı Kırklareli Defterdarlığı bünyesinde kurulan Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğünün hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Açılış törenine Vali Uğur Turan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Defterdar Doğan Adıgüzel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile davetliler katıldı.

Kırklareli Defterdar Doğan Adıgüzel, Kırkşehitler Vergi Dairesi'nin kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve vatandaş odaklı sunulması amacıyla hayata geçirildiğini, modern kamu yönetimi anlayışıyla hizmet vermeye başladığını dile getirdi.

Programda konuşan Vali Uğur Turan, Gelir İdaresi Başkanlığının güçlü vizyonu doğrultusunda yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının, vergi hizmetlerinde kaliteyi artırdığını belirterek, mükellef odaklı hizmet anlayışı ve dijital dönüşüm ile kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığını ifade etti. Turan ayrıca, verginin yalnızca bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve güçlü devlet yapısının temel unsuru olduğunu vurguladı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca başlatılan yeniden yapılanmayla, Kofçaz ve Pehlivanköy Mal Müdürlüklerine bağlı vergi daireleri kapatılarak mükelleflerin Kırkşehitler Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredildiği, söz konusu ilçelerde ise yeni vergi dairesine bağlı şubeler kurulduğu bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı