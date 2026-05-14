Kırklareli'nde tarımda hibe destekleri anlatıldı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kırsal kalkınma destekleri, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ve süt hayvancılığı yetiştiriciliği projelerine yönelik hibe destekleri hakkında bilgiler verildi. Toplantıda 2026 yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında verilecek tasarruflu tarımsal sulama sistemlerine yönelik hibe desteği başvurularının 29 Nisan'da başladığı, 12 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. Yüzde 50-70 oranında hibe desteği başvurularının 100 bin TL ile 30 milyon TL bütçeli projeleri kapsadığı, bu desteğin modern sulama sistemleri, sera ve yenilenebilir enerji gibi alanları içerdiği de ifade edildi. - KIRKLARELİ

