Kırklareli'nde 302 arıcıya 108 ton şeker dağıtıldı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 302 arıcıya 108 ton şeker dağıtıldı.

Kırklareli'nde Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı aktif arıcılık yapan üreticilere besleme şekeri desteği sağlamak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılmak üzere Susurluk Şeker Fabrikası'ndan 108 ton kristal besleme şekeri tahsis edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kordonesinde Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 302 arı üreticisine 108 ton şeker dağıtıldığını söyleyen İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Arılarda ilkbahar beslemesine katkı sağlamak amacıyla, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, aktif kolonisi olan arıcılara şeker dağıtımı İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ve il merkezinde faaliyet gösteren arıcılara, arı yetiştiricileri birliği tarafından ilçelerde ise Bal Üreticileri birlikleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Kırklareli Merkez, Lüleburgaz, Vize, Pehlivanköy, Pınarhisar, Kofçaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerimizdeki toplam 302 arı üreticimize 108 ton şeker dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Coğrafi işaret almış meşe balı üretiminde üreticilerimiz kaliteli ve daha fazla ürün elde etmek için yoğun çaba harcamaktadırlar. Besleme şekerinin bu dönemde verilmesinin nedeni; yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmaktır. Bunun içinde besleme şekerinin gereksinimi oldukça önemlidir" dedi.

Aksoy şeker dağıtımında bir araya geldiği üreticilere iyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi