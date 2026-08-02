Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı 3,5 ton altı ticari araç geçişlerine açıldı

Türkiye ile Bulgaristan Gümrük İdareleri arasında varılan mutabakat doğrultusunda Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı 1 Ağustos itibarıyla azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın ilk gününde, Almanya varışlı 'tekerlek poyrası' yükünü taşıyan 34 PLE 160 plakalı hafif ticari aracın, 1 Ağustos'ta Dereköy Kapısı'ndaki gümrük işlemlerini tamamlayarak Bulgaristan Malko Tarnovo Gümrük Kapısı üzerinden Avrupa'ya geçtiği belirtildi. Böylece Dereköy Gümrük Kapısı'ndan yeni uygulama kapsamında ilk ihracat çıkışı başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, yeni uygulamayla beraber Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük Kapılarındaki yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca, hafif ticari araçların Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanmasıyla, özellikle TIR trafiğinde yaşanan yoğunluğunun hafifletilmesinin ve sınır geçişlerinin daha etkin yönetilmesinin sağlanacağı da ifade edildi.

Uygulama sayesinde ihracatta hızlı ve etkin lojistik imkanın sunulacağına dikkat çekilen açıklamada, başta otomotiv yan sanayi ürünleri, yedek parça, tekstil ve benzeri zaman hassasiyeti bulunan katma değerli ürünler olmak üzere hafif ticari araçlarla taşınan yüklerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaşacağı belirtildi.

Öte yanan açıklamada güvenli ve standartlara uygun geçiş süreçlerinin de sürdürüleceği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Geçişler transit rejimi hükümleri çerçevesinde, gümrük mühürleri ile gerekli taşıma izinleri ve uluslararası geçiş belgelerinin kontrolü altında güvenli şekilde gerçekleştirilmeye devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; gümrük kapılarımızdaki altyapıyı güçlendirmeye, lojistik süreçlerini hızlandırmaya, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı