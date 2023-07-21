Kırıkkale'de Çiftçiler Ata Tohumlarıyla Organik Tarım Yapıyor

Kırıkkale Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere ata tohumları dağıtıldı. Çiftçiler, organik tarım yaparak ata tohumlarından elde ettikleri ürünleri satarak ekonomik kazanç sağlıyor ve vatandaşın sağlıklı sebze ve meyve tüketmesini sağlıyor. Ayrıca, projenin amacı ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır.

Kırıkkale'de Valiliğin projesinden faydalanan çiftçiler, organik tarım yaparak ata tohumlarından elde ettikleri ürünlerden hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de vatandaşın sağlıklı sebze ve meyve tüketmesini sağlıyor.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "yerel tohumların değerlendirilmesi" projesi çerçevesinde çiftçilere ata tohumu dağıtıldı. Ücretsiz dağıtımı yapılan genetiği bozulmamış ata tohumları, tarım arazilerinde boy verdi. Organik tarım ile uğraşan çiftçiler, ata tohumlarından elde ettiği domates, salatalık, patlıcan, biber, karpuz, ayçiçeği ve soğan gibi birçok sebze-meyve ürünlerin satışını yaparak, hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de vatandaşın sağlıklı sebze ve meyve tüketmesini sağlıyor. Ayrıca, bu proje sayesinde de ata tohumlarının varlığının sürdürülmesi ve gelecek nesillere ulaştırılması hedefleniyor.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, projeden faydalanan Aşağı Mahmutlar Mahallesi'ndeki kırsal alanda yaşayan çiftçileri ziyaret etti. Ekimi yapılan organik sebzelerin yetiştiği tarım arazisini yerinde inceleyen Tekbıyıkoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'dan da bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata tohumlarının çelik kasalarda korunması gerekecek kadar kıymetli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin pazarlarda satışını yaptığı ürünlerden ekonomik kazanç sağladığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bünyesinde talimatımla bir tohum bankası bir gen bankası oluşturuldu. Bu gen bankasını da projelendirip, bazı çiftçilerimizle beraber çalışıyoruz. Yaklaşık 40'a yakın çiftçimizle bir taahhütname verip almak şartıyla bir üretim sürecine girdik" dedi.

16 çeşit fide çalışmalarının olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Aynı zamanda Tarım Bakanlığımızın gen bankasıyla da beraber çalışıp bizim kendi Kırıkkale'nin genlerini daha da arileştirmeye çalışıyoruz. Bunlar çok kıymetli. Çelik kasalarda korunması gerekecek kadar kıymetli malzemeler. Bu Anadolu coğrafyası on binlerce yılda kendi özelliklerine göre bu tohumları tekamül ettirerek başka tohumlardan farklılaşmış, bu buranın zenginliği, bu coğrafyanın zenginliği. Hepimize düşen bunlara sahip çıkmaktır. Burada da iki tane çiftçimiz projemize destek verdi. Buradaki ürettikleri ürünleri de pazarlarda çok daha kıymetlerde alıcı bulduğunu çok daha fazla lezzetli olduğunu da kendileri ifade ediyorlar" diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. - KIRIKKALE