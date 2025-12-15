Haberler

Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Ankara Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, Türk iş insanlarını Kırgızistan'a yatırımlara davet etti. Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi hedefleniyor.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçi Ruslan Kazakbaev, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini ülkesine yatırıma davet etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kazakbaev, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Kazakbaev, görüşmede, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğini bildirerek, bu gelişmede, üst düzey siyasi temaslar ile liderler düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

İki ülke iş insanlarının yakın işbirliği içinde olduğuna ve bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kazakbaev, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler tarafından kurulan Türk Yatırım Fonu, resmi olarak faaliyetlerine başladı. Burada özellikle Kırgızistan'a yapılan yatırımlar için önemli teşvik ve öncelikler bulunuyor. Bunun için Türk iş insanlarını ülkemize yatırıma davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran da Türk Yatırım Fonunun Türk iş dünyası açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, Ankara iş dünyasının Orta Asya ve Türk dünyasıyla ekonomik bağlarını daha da güçlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar itibarıyla geliştiğine işaret eden Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, 2024 yılında 1,5 milyar doları aşarak 2 milyar dolara yaklaştı. Ticaretimizi karşılıklı olarak artırarak önümüzdeki birkaç yıl içinde 5 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız." ifadesini kullandı.

