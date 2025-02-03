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Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

Kira ve maaşlar arasındaki makas açılıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak ayı itibariyle kira artış tavan oranı yüzde 56,35 olarak uygulanacak. Ancak bu artış, asgari ücrete yapılan zammın da, emekli ve memura yapılan artış oranının da üzerinde olmuş oldu. Böylece maaşlarla kira fiyatları arasındaki makas daha da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in, ocak ayı ve yıllık enflasyon oranını açıklamasıyla kira artış oranı da netleşmiş oldu. Buna göre Şubat ayı tavan kira artış oranı, yüzde 56,35 olarak uygulanacak. Ancak bu artış, asgari ücrete yapılan zammın da, emekli ve memura yapılan artış oranının da üzerinde olmuş oldu.

ASGARİ ÜCRET İLE KİRA FİYATI FARKI AÇILIYOR

17 BİN 2 TL asgari ücretin olduğu ortamda aynı fiyata bir dairede yaşamış olsa bu dairenin kira fiyatını ev sahibi azami zam oranı olan yüzde 56,35 oranında artırabilecek. Bu oranda artışla birlikte 17 bin 002 liralık konut kirası 22 bin 104 liraya yükselmiş oldu.

KİRALAR YÜZDE 56,35 ORANINDA MI ARTACAK

Kira tavan fiyatında asgari ücrettekinin tam zıddında bir mantık söz konusu. Asgari ücret, işverenin bir işçiye verebileceği en düşük net aylığı temsil ederken, TÜFE'ye göre hesaplanan yıllık tavan artışı da konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek en yüksek artışı temsil ediyor. Bir diğer deyişle Şubat ayı itibariyle kontratı yenilenecek bir konut için en fazla yüzde 56,35 zam uygulanabilecek. Dolaysıyla bunun altında bir artış da, kiranın sabit tutulması da mümkün.

KİRA ARTIŞ ORANI ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon oranı yüzde 42,12 oldu. Ancak 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen kira zam tavanı yüzde 56,35 olarak açıklandı. Böylece iki arakam arasındaki fark yaklaşık yüzde 14 oldu. Bu fark aylık enflasyon rakamını bile geride bıraktı.

ÖRNEK KİRA ARTIŞI

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Azami Artış Oranı: Yüzde 56,35

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 270 TL

VERGİLER %43,93 ORANINDA ARTMIŞTI

Ocak ayı enflasyon rakamları ile 2025 yılında uygulanacak vergilerin tamamı için belirlenmiş yeniden değerleme oranı da geride kaldı. Yüzde 43,93 olan yeniden değerleme oranı tüm vergi çeşitlerinde, pasaport harçlarında artışı temsil ediyordu. Asgari ücret, memur, emekliler ile özel sektör çalışanlarının çoğunluğu bu oranda maaş zammı alamamaktan yakınıyor.

Kira ve maaşlar arasındaki makas açılıyor
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUgur Cicek:

hökümet sağolsun ülkem ne hallere kaldi

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Haber Yorumlarıumut mergen:

KIRAM GEÇTI ALDIGIM 22 BINI NERDESIN AK TROLLER YARDIMCI OLUN BOŞ KONUSMAYIN

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Haber YorumlarıOrhan Göksel:

bize mustehak

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