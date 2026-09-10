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Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı

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Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadıyla birlikte kurutma işlemleri de başladı.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadıyla birlikte kurutma işlemleri de başladı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, kent genelinde 53 bin dekar alanda biber yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Küçük, bu rakamın ildeki sebze ekili alanların yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiğini ifade etti.

Başta Hasancalı köyü olmak üzere Musabeyli ilçesinin, baharatlık biber üretimi ve işlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Küçük, "Elbeyli ilçesi ve çevresinde ise ağırlıklı olarak kurutmalık ve salçalık biber üretimi yapılıyor. Kentte üretilen yaklaşık 91 bin ton salçalık biber ile 27 bin ton baharatlık kırmızı biber, 2 salça fabrikası ve 17 baharatlık biber tesisinde işleniyor." dedi.

Kilis'in Türkiye'de baharatlık kırmızı biber üretiminde 3'üncü sırada olduğunu ifade eden Küçük, "2025 yılı TÜİK verilerine göre Kilis salçalık biber üretiminde ise 8'inci sırada yer alıyor. İlimiz tarımı ve ekonomisinde önemli bir yere sahip olan başta biber olmak üzere, tüm baharat ürünlerinin Kilis'te tanıtımı ve daha geniş kitlelerce bilinirliğinin sağlanması için her yıl biber festivali düzenliyoruz. Yürütülen projeler ile verim ve kalitenin artırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman da biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.

40 dönümden yaklaşık 80 ton taze biber rekoltesi beklediğini vurgulayan Duman, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. 80 ton taze biberden yaklaşık 20 ton toz biber rekoltesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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