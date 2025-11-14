Haberler

Kilis'te Çiftçilere Sertifikalı Tohum Dağıtımı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kilis'te 737 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı. Vali Tahir Şahin, kentte tarımsal potansiyelin artırılacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 737 ton sertifikalı buğday, arpa ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kentte yaklaşık 1 milyon 50 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapıldığını söyledi.

Kentte hububat üretiminde ciddi üretim potansiyeli olduğunu belirten Şahin, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak amacıyla ilimizde yetiştirilen ve talep edilen sertifikalı toplam 737 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Projelerle tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlenmesi tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de belediye olarak böyle anlamlı organizasyona katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını, gelecek yıl projeye daha çok destek vereceklerini kaydetti.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 1500 çiftçiye buğday, arpa ve mercimek tohumları dağıtıldı.

