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Kılıçkaya, Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştirmeyi başardı

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Kılıçkaya, Alucra'da 1500 rakımda safran yetiştirmeyi başardı
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Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Dursun Kılıçkaya, 5 yılı aşkın denemenin ardından 1500 rakımda safran yetiştirmeyi başardı. Kılıçkaya, kilosu 600 bin ile 900 bin lira arasında satılan safran üretimini küçük alanda başlatıp ilçede alternatif tarımın önünü açmayı hedefliyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde yaşayan Dursun Kılıçkaya, 5 yılı aşkın süredir sürdürdüğü deneme çalışmalarının ardından 1500 rakımlı bölgede safran yetiştirmeyi başardı. Kilo fiyatı 600 bin ile 900 bin lira arasında değişen safran üretimine küçük bir alanda başlayan Kılıçkaya, elde ettiği sonuçlarla ilçede alternatif tarımsal üretimin önünü açmayı hedefliyor.

Tarım sektöründe "kırmızı altın" olarak adlandırılan safranı Alucra'nın yüksek rakımlı topraklarında yetiştiren Dursun Kılıçkaya, üretime ilk olarak deneme amacıyla küçük bir alanda başladığını söyledi. İklim ve toprak şartlarının safran yetiştiriciliğine uygunluğunu görmek için 5 yılı aşkın süre deneme ve gözlem yaptığını belirten Kılıçkaya, "Yaklaşık 5 yılı aşkın süredir deneme yanılma yöntemiyle safran yetiştirmeye çalışıyorum. Başarılı sonuçları almaya başladıktan sonra üretimini sürdürmeye devam ediyorum. Safran soğanlarını ağustos ortası ile eylül başı arasında ekmeye başladım. Ekim ve kasım aylarında mor çiçekler açıyor. Çiçeklerden büyük bir titizlikle elde edilen ve kurutulan safranın kilosu 900 bin liraya kadar satılabiliyor" dedi.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Kılıçkaya, "İlk yıl dönüm başına 300-400 gram kuru safran elde edebildim. İkinci ve üçüncü yıllarda soğanların çoğalmasıyla bu miktar dönüm başına yaklaşık 1 kilograma ulaştı. Üçüncü ve dördüncü yılların sonunda ise hem yüksek ekonomik değere sahip safran hem de yeni üretimlerde kullanılabilecek tohumluk soğan elde edebildim. Bir kez daha gördük ki Alucra'mızın toprakları son derece bereketli. Yeter ki üretmeye ve çalışmaya hevesimiz olsun. İlçemizin iklim ve toprak yapısının bu kıymetli bitkiye uygunluğunu kanıtlamış olduk" dedi.

Safranın yanı sıra mor patates ve üzümsüz asma yaprağı gibi alternatif tarım ürünlerinde de deneme ekimleri gerçekleştiren Kılıçkaya, Alucra'da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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