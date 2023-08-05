Kılıçdaroğlu'ndan Erzincan mitinginde hesap hatası: Bugün çeyrek altın 6749 lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da vatandaşlara hitap ederken, 2728 TL olan çeyrek altının güncel fiyatını yanlış söyledi. Eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılla şu anki değerini kıyaslayan Kılıçdaroğlu, "Bugün çeyrek altın 6749 lira." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da Halk Buluşması'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap hatası yaptı. Eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılla şu anki değerini kıyaslayan Kılıçdaroğlu, 2728 TL olan çeyrek altın için, "Bugün çeyrek altın 6749 lira." dedi.

ÇEYREK ALTININ FİYATINI YANLIŞ SÖYLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da temaslarda bulundu. Tercan ilçesinde düzenlenen Halk Buluşması'na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeyrek altının güncel fiyatını yanlış söyledi.

"BUGÜN ÇEYREK ALTIN 6749 LİRA"

Eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yıl ile şu anki değerini kıyaslayan Kılıçdaroğlu hesap hatası yaptı. Elindeki 200 lirayı gösteren Kılıçdaroğlu, "Bugün çeyrek altın 6749 lira." diyerek gaf yaptı. Kılıçdaroğlu'nun hesabının aksine, çeyrek altının güncel fiyatı 2728 lira.