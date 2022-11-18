Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak borsa açıklaması! Küçük yatırımcıları 'Avlanan siz olacaksınız' diyerek uyardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde vatandaşların yoğun ilgi ve talep gösterdiği "borsa yatırımları" konusunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıları uyardığı açıklamasında "Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının dolar kurunu baskılamak için gece saatlerinde kendi aralarında dolar alıp sattığı belirtti. Borsadaki bazı hisse senetlerinin fiyatlarının da bazı aracı kurumlar tarafından şişirildiği kaydeden Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıları uyardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi.

"KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

"ZAMANI GELİNCE ONLAR DA HESAP VERECEKLER"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için. İzliyorum, biliyorum."