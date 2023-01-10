Vatandaşın en büyük sorunlarından biri! Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir vaat daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde konutta yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine bir yenisini daha ekleyerek "İnsanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye artan konut fiyatları vatandaşların belini bükerken, ev almayı düşünmek bir yana 8 bin TL'den başlayan kira fiyatları nedeniyle çok sayıda kişi zor günlerden geçiyor.

KILIÇDAROĞLU KONUT FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimler öncesi büyük bir vaatte de bulundu.

"VATANDAŞIMIZA ÖZ VATANINDA ZULÜM VAR"

Kılıçdaroğlu attığı tweet'te; "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;