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Vatandaşın en büyük sorunlarından biri! Seçimler yaklaşırken Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir vaat daha

Ekonomi Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde konutta yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerine bir yenisini daha ekleyerek "İnsanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye artan konut fiyatları vatandaşların belini bükerken, ev almayı düşünmek bir yana 8 bin TL'den başlayan kira fiyatları nedeniyle çok sayıda kişi zor günlerden geçiyor.

KILIÇDAROĞLU KONUT FİYATLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan seçimler öncesi büyük bir vaatte de bulundu.

"VATANDAŞIMIZA ÖZ VATANINDA ZULÜM VAR"

Kılıçdaroğlu attığı tweet'te; "Sarayın zalim düzeni yüzünden insanlarımızın ev sahibi olması hayal oldu. Kiralar da şiştikçe şişiyor. Vatandaşımıza öz vatanında zulüm var. 6 ay sonra, beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz. Fiyat dengesi oluşmadan yasak kalkmayacak. Öncelik kendi insanımızdır" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi daha: 5 yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceğiz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu kiracı Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Dinçer Yakut:

Size bel bağlayan ayazda kalır 35 senedir ciğerinizi biliyorum !!! Sarayda Saray Adam Sarayın kolonlarını sanki mezara götürecek yine Türkiyenin malı !!!

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vatandaş rıza:

bağkur sgk gss borcu olanlar avil bile ücretli oldu bunuda düzeltecekmisin suriyeliler gibi bedava olacakmı yada suriyelilere paralı olacakmı sen onu anlatr

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Es ruzgar:

Türkiye'de bayrağımız gonderde çok şükür ama yabancılar istilâ ediyorlar savaş olmadan ülkemizi siz köprüler tüneller yapsanizda yabancılara hizmet edecek ileriki yıllarda kemal haklı doğru söylüyor

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