Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı

Suriye'de tarihi anlar! Son kaleye sadece 5 kilometre kaldı

 Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok

 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Tekel bayii işleten aileye 'kasten öldürme' suçundan tutuklama

Tekel bayii işleten çift ve çocukları "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

KİK ve KKTC Rekabet Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

KİK ve KKTC Rekabet Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu İhale Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu arasında eğitim faaliyetleri ve bilgi paylaşımını öngören işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, kamu ihale hukuku ve uygulamalarında deneyimlerin paylaşımını hedefliyor.

Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında eğitim faaliyetleri ve karşılıklı kapasite geliştirilmesi ile bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik işbirliğini öngören protokol imzalandı.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre, taraflar adına imzalar, Kurum Başkanı Hamdi Güleç ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel tarafından atıldı.

Güleç, burada yaptığı konuşmada, KİK'in Türkiye'de kamu alımları süreçlerini düzenlemek, denetlemek ve şeffaf ihale sistemi oluşturmak amacıyla 2002'de kurulduğunu anımsatarak kuruluşundan itibaren geçen süre zarfında kurumun kamu ihale hukuku ve uygulamaları alanında önemli mesafeler katedildiğini vurguladı.

İşbirliğinin temel amacına dikkati çeken Güleç, iki kurum arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmenin ve kapasite geliştirmede atılacak ortak adımların önemine değindi.

İşbirliği sürecinde eğitim faaliyetlerinin ve ortak çalışmaların en önemli bileşenlerden olacağına işaret eden Güleç, şunları kaydetti:

"Kamu alımları konusundaki tecrübelerimizi KKTC ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Karşılıklı öğrenme ve işbirliği sürecinin aynı zamanda bölgesel işbirliklerine de önemli ışık tutacağına inanıyorum. Ortak eğitim programların geliştirilmesi, çalıştaylar düzenlenmesi ve uzman değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi somut adımlar atmayı hedefliyoruz."

"Türkiye'nin kurumsal deneyimlerinden faydalanmak önem arz ediyor"

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel de kurulun temel görevleri hakkında bilgi vererek özellikle KKTC'deki ihalelere yönelik uyuşmazlıkların çözümünde oynadıkları role dikkati çekti.

Kurul ile KİK arasında pek çok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu kaydeden Üstünel, Türkiye'nin kurumsal deneyimlerinden ve kapasitesinden faydalanmanın kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Üstünel, her iki kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin paylaşılmasının yalnızca kurumlara değil, aynı zamanda KKTC'nin ve Türkiye kamu ihaleleri ve rekabet süreçlerinin daha şeffaf, adil ve etkin bir şekilde işlemesine büyük katkı sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Protokol kapsamında, kamu ihale hukuku politikaları ve uygulamalarında deneyimlerin paylaşılması, ulusal ihale otoriteleriyle temasların geliştirilmesi, kurumsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla ortak eğitimler, konferanslar ve seminerlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Ayrıca kamu ihale uygulamaları alanında yürütülecek ortak projelerle güçlü ve sürdürülebilir işbirliği hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
img

İtalya'da manşet oldu
img

Rusya'yı köşeye sıkıştıran Esad sorusu! Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok
img

İşte 20 bin TL'nin altında alınabilecek telefonlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Masterchef 6 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.