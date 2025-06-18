Kiğılı, Kristal Elma Ödülleri'nde 7 Ödül Kazandı

Kiğılı, Kristal Elma Ödülleri'nde 7 Ödül Kazandı
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Erkek giyim markası Kiğılı, bu yıl Kristal Elma Ödülleri'nde toplamda bir 'Büyük Ödül' ve 6 'Kristal Elma' ile ödüllerini topladı. 'Üstünde Ne Var' kampanyasıyla en iyi ünlü kullanımı ve entegre kampanya kategorilerinde ödül alırken, 'Kiğılı'dasın Rahatsın' kampanyası da Kısa Format Filmi dalında ödüllendirildi.

Erkek giyim markası Kiğılı, Kristal Elma Ödülleri'nde 7 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı, reklamcılık dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma'da bu yıl da öne çıktı. Toplamda bir "Büyük Ödül" ile 6 "Kristal Elma" kazanan marka, stratejik vizyonunu ve yaratıcı gücünü ortaya koydu.

Kiğılı'nın "Üstünde Ne Var" kampanyası, kurgusu, mizahi anlatımı ve dijital mecralardaki etkisiyle en iyi ünlü kullanımı, entegre kampanya, mizah ve online film alanlarında Kristal Elma Ödülü'nü kazandı. Marka, aynı zamanda kampanyayla Online Film Kategorisi'nde de Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

Şirketin İlkbahar-Yaz 2025 Koleksiyonu'na özel hazırlanan "Serin Yaz Akşamları" reklam filmi de görsel dili ve anlatım gücüyle Kozmetik, Kişisel Bakım, Güzellik & Moda kategorisinde Kristal Elma Ödülü'ne layık görüldü.

"Kiğılı'dasın Rahatsın" kampanyası da Kısa Format Filmi kategorisinde Kristal Elma Ödülü'nü alarak, markanın içerik çeşitliliğindeki başarısını pekiştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, yaratıcılığın sadece dikkat çekmek değil, duygusal ve toplumsal bağ kurabilmek olduğuna inandıklarını belirtti.

Erkıralp, değişimin merkezinde insanı görmeye ve markalarını bu anlayışla geleceğe taşımaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu yıl kazandığımız ödüller, tüketici içgörülerine dayanan stratejik yaklaşımımızın ve Ogilvy 4129 ile birlikte oluşturduğumuz cesur yaratıcı dünyanın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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