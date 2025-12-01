Haberler

KGM, Kocaeli ve Sakarya'daki Taşınmazları İhale ile Satışa Sunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli Gölcük ve Sakarya Sapanca'daki iki taşınmazın satış ihalesini 12 Aralık'ta gerçekleştirecek. Kocaeli'deki taşınmazın tahmini bedeli 47 milyon 821 bin 785 lira, Sakarya'daki taşınmazın tahmini bedeli ise 6 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kocaeli ve Sakarya'daki iki taşınmazın ihale yoluyla satışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi ile Sakarya'nın Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında Kocaeli'deki 8 bin 694,87 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 47 milyon 821 bin 785 lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 434 bin 653 lira, Sakarya'daki 1091,73 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 6 milyon 600 bin lira, geçici teminat bedeli 198 bin lira olarak belirlendi.

Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 12 Aralık Salı günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.