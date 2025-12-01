KGM, Kocaeli ve Sakarya'daki Taşınmazları İhale ile Satışa Sunacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kocaeli ve Sakarya'daki iki taşınmazın ihale yoluyla satışını yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi ile Sakarya'nın Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla yapılacak.

İhale kapsamında Kocaeli'deki 8 bin 694,87 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 47 milyon 821 bin 785 lira, geçici teminat tutarı 1 milyon 434 bin 653 lira, Sakarya'daki 1091,73 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 6 milyon 600 bin lira, geçici teminat bedeli 198 bin lira olarak belirlendi.

Taşınmazların satışına yönelik ihaleler, 12 Aralık Salı günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda yapılacak.