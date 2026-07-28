Haberler

KGK'dan sera gazı emisyon ölçütlerinde değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasındaki bazı ölçütlerde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasındaki bazı ölçütlerde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı.

KGK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işletmelerin sera gazı emisyonlarının açıklanmasında bazı teknik ölçütlerde değişikliğe gidilirken, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından yayımlanan bazı düzenlemeler de mevzuata aktarıldı.

Buna göre, yetkili bir makam veya işletmenin kote olduğu borsa, işletmenin, sera gazı emisyonlarının tamamı veya bir kısmı için farklı bir yöntem kullanarak ölçmesini zorunlu kılmadıkça "Sera Gazı Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı"na uygun olarak ölçecek.

Değişikliklerle, işletmelerin sera gazı emisyonlarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlamasında uygulanacak açıklama hükümlerinin uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi

Milyonerlerin lüks villaları küle döndü, 260 bin kişi tahliye edildi
3 çocuğunu öldüren annenin savunması pes dedirtti

3 çocuğunu öldüren cani anneden pes dedirten savunma
Netanyahu, Trump'la görüşebilmek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişini onayladı

Netanyahu, o şartından vazgeçti: Bakın nedeni neymiş
Beşiktaş’ın Salah transferini iptal etme nedeni belli oldu! Bir tek kulübün anahtarını istememiş

Beşiktaş'tan bir tek kulübün anahtarını istemediği kalmış
Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözde tatil beldesinde uyuşturucu operasyonu! Neler çıktı neler
Çin'de peş peşe iki deprem: 18 dakika arayla geldi

Çin'i peş peşe vurdu: Dakikalar içinde gerçekleşti