KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası grev kararı! 16 Ağustos'ta iş bırakacaklar

Hükümetin memur ve memur emeklisine yaptığı zam teklifi sonrası KESK'ten grev kararı geldi. 16 Ağustos'ta iş bırakma kararı alan konfederasyon, "Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bugün 2. kez bir araya gelirken, hükümetin ilk teklifi de açıklandı. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 zam, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif edildi. Teklif sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) grev kararı aldı.

"EMEKÇİLERİ 16 AĞUSTOS'TAKİ EYLEME DESTEK VERMEYE BEKLİYORUZ"

KESK'ten yapılan açıklamada, "Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için %14, ikinci altı ay için %9, 2025 yılı ilk altı ayı %6, ikinci altı ay için %5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz." denildi.

"GELİN BU MASANIN GERÇEK YETKİ SAHİBİ BİZ OLALIM"

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, "Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir." dedi.

Kira, eş ve çocuk yardımının yapılamadığı bir toplu sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini belirten Yeşil, "Bütün kamuoyuna sesleniyoruz; gelin bu masanın gerçek yetki sahibi biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. 16 Ağustos'ta KESK olarak iş bırakıyoruz." diye konuştu.

KESK NE İSTİYOR?

KESK Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik, geçtiğimiz günlerde taleplerini açıklamıştı. Hatalı toplu sözleşme süreçleriyle kamu emekçilerinin maaşlarının eridiğini, satın alma gücünün azaldığını ifade eden Bozgeyik, "Rakamları alt alta toplayınca en düşük memur maaşı dedikleri maaş 22 bin liraya ulaşmış gibi görünüyor. Ama aldatmaca da zaten burada başlıyor. İlave seyyanen ödenek denen net 8 bin 77 lira taban aylığa yansıtılmadı. Bunun anlamı 8 bin 77 liranın emekli aylığımızdan, tazminatlarımıza, eş ve çocuk yardımından ek ders ücretlerimize, döner sermaye payımıza kadar hiçbir kaleme yansıtılmaması demektir." demişti.

45 BİN LİRA TALEP ETTİLER

Tüm kamu emekçilerine brüt 8 bin 138 lira 89 kuruş olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Bozgeyik, şunları kaydetti:

"Emekli kamu görevlilerinin de bu artıştan yararlanmasının tek yolu budur. 2024 yılı artışının bu yeni katsayı üzerinden yapılmasını istiyoruz. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırının Aralık 2023 itibarıyla en az yüzde 70 artarak 45 bin liraya ulaşacağını öngörüyoruz.

Buradan hareketle toplu sözleşme teklifimizde kamuda en az maaşı alan, eşi çalışmayan, iki çocuklu, konutu olmayan, 15. derecenin 1. kademesindeki hizmetlinin mevcutta 8 bin 77 liralık ilave seyyanen ödenekle 22 bin lira olan maaşının 2024 yılı Ocak ayından itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımı ile birlikte en az 45 bin liraya çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunun için mevcutta trajikomik seviyede olan eş ve çocuk yardımlarının asgari gıda harcaması tutarında artırılmasını ve konut sahibi olmayan tüm kamu emekçilerine konut hakkı kapsamında kira yardımı verilmesini istiyoruz."