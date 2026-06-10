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Keşan'da hasat edilen ilk arpanın salon satışı yapıldı

Keşan'da hasat edilen ilk arpanın salon satışı yapıldı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde hasat edilen yılın ilk arpa ürünü, Keşan Ticaret Borsası'nda düzenlenen sembolik salon satışında 17,50 TL/kg'a satıldı. Üreticilere plaket, mazot fişi ve 5 bin TL'lik hediye çeki verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hasat edilen yılın ilk arpa ürünün salon satışı Keşan Ticaret Borsası'nda açık artırmayla gerçekleşti.

Sembolik salon satışında, Berkay Ekin Başak'ın Karahisar köyünden getirdiği 1 ton 500 kilo arpa 12 TL'den açık artırmaya sunuldu. Ürün, 17,50 TL/kg'a Murat Orhun tarafından satın alındı. Salon satışı sonrası üreticilere, Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket takdim edilerek, mazot fişi verilirken, Keşan Ziraat Odası tarafından 5 bin TL'lik hediye çeki verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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