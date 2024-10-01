Kerevitaş 2024'te Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve yağ sektörünün pazar lideri Kerevitaş'ın, 2024'ün ilk yarısındaki cirosu 10,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin ilk 6 aylık dönemde brüt karı ise 132,5 milyon TL artarak 2,3 milyar TL oldu. Kerevitaş, bu dönemde gerçekleşen 1 milyar TL'lik ihracat rakamıyla güçlü pozisyonunu koruyarak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etti.

Dondurulmuş gıda ve yağ sektörü büyürken, Kerevitaş markalarının açık ara Pazar liderlikleri devam etti. Türkiye'yi dondurulmuş gıdayla tanıştıran SuperFresh, ilk 6 ayda yüzde 41 ciro payı ile sektördeki liderliğini korudu. Yağ pazarında en çok tüketilen ve en sadık tüketiciye sahip markası Ülker Bizim Yağ yüzde 34,8'lik, Ülker Teremyağ ise yüzde 55,5'lik ciro payı ile açık ara lideri konumunu güçlendirdi.

İnovasyon odağında yenilikçi ürünler sektöre yön veriyor

Pazarın potansiyeli ve değişen tüketim alışkanlıklarına yönelik Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını önceliklendiren Kerevitaş, bu dönemde yeni ürün tanıtımlarıyla da pazardaki yerini güçlendirdi. Bizim Yağ, 2024 yılında inovasyon stratejisi doğrultusunda ilk yarı yılda liderliğini güçlendirecek 3 güçlü lansman gerçekleştirirken; SuperFresh'in yenilikçi lansman, relansman, kanala özel olarak toplam 19 yeni ürünü raflarda yerini aldı. Aynı zamanda güçlü ve odaklı iletişim kampanyaları ve projeleriyle birçok ilk'e imza atarak sektöre yön vermeye devam etti.

Kerevitaş'ın portföyü uluslararası fuarlarla genişliyor

Kerevitaş'ın, ihracat liderliğinin yanı sıra gıda endüstrisi, catering ve pastacılık sektörüne yönelik üretim yapan yağ markası Marsa ve tüketici margarini Ona ile uzun yıllardır Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarında liderliğini sürdürüyor. Kerevitaş, yılın ilk 6 ayında, sektörün en büyük 2'nci fuarı Ibaktech başta olmak üzere Gulfood Dubai, Prodexpo ve West Africa'da yer alırken; portföyüne 15 yeni müşteri de dahil etti.

"Sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz"

Kerevitaş CEO'su Mert Altınkılınç, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarının sürdürülebilir başarı hedeflerini güçlendirdiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Kerevitaş olarak güçlü finansal performansımızı bu yıl da sürdürüyoruz. Yurt içinde en çok haneye ulaşan güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi korurken, yurt dışında da 6 kıtada 60'ı aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal kategori bakış açımız doğrultusunda satış gelirlerimizdeki artışı sağlarken, tüketicilerimiz ve müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına yüksek kaliteli ürünlerimizle yanıt veriyoruz. Operasyonlarımızın her aşamasında verimliliği gözetirken değer zincirimizi uçtan uca kapsayan bir anlayışla, geniş ekosistemde dönüştürücü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle çalışıyoruz. Sorumlu üretim anlayışımızla gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamayı en büyük önceliğimiz olarak görüyor, sürdürülebilir gıdanın yarını için çalışıyoruz." - İSTANBUL