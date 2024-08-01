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SANKON, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek istiyor

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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu, Kenya ile ikili ticaret ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Kenya Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi Leonard N Boiyo ve diplomatları Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Kenya Cumhuriyeti Devleti Ankara Büyükelçisi Leonard N Boiyo, SANKON Genel Merkezi'ni ziyaretinde yapmış olduğu konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerinin gelişmesinin her iki ülkenin yararına op olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilere katlı sağlamak amacıyla SANKON ile işbirliği yapmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceklerini belirten Boiyo, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kenya Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde SANKON kuruluşunun faaliyetlerini önemsiyoruz. Kenya'da birçok yatırım imkanları mevcuttur. Bu nedenlerle SANKON üyesi şirketleri Kenya'ya yatırım yapmaya ve iş yapmaya davet ediyorum" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Kenya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kenya Cumhuriyeti Devleti ile iş birliği içerisinde olacağız. Kenya Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla fiziki ve on-line iş forumları, konferansları ve ekonomik iş birliği toplantısı yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımını çok önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kenya Cumhuriyeti'nin Afrika'nın önemli ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Cevahiroğlu, "Sanayi, sağlık, enerji, inşaat, giyim, ilaç, teknoloji, gıda, tekstil, ve maden sektörlerinde Türk firmaları Kenya'da daha fazla iş yapabilir, Kenyalı şirketlerle de Türk şirketleri mevcut iş birliğini artırabilir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetinin bilgisi dahilinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, en kısa zamanda her sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizle beraber çok kalabalık bir heyetle, Kenya Cumhuriyeti Devleti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz ve ikili anlaşmalar yapmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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