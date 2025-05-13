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Kelkit Aşut Göleti Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Kelkit Aşut Göleti Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor
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Devlet Su İşleri, Kelkit Aşut Göleti projesinde suyun her damlasına sahip çıkarken, göletin tarım arazilerini sulayacak şekilde inşasının sürdüğünü açıkladı. DSİ Genel Müdürü, göletin 440 bin metreküp su kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Kelkit Aşut Göleti projesinde çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazı açıklamada, çalışmalarla suyun her damlasına sahip çıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, değerlendirilmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kelkit ilçesinde Pelitliğin Deresi üzerinde inşa edilen Aşut Göletinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, göletin 1800 dekar tarım arazisini sulayacağını belirtti.

Balta, göletin temelden 30 metre yükseklikte inşa edileceğini anlatarak, "440 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacaktır. Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen Aşut Göletimiz 180 metre kret uzunluğuna sahip olacak. Göletimizin gövde sıyırma ve cut off kazısı tamamlanmıştır. Cebri boru sızdırmazlık testi yapılan göletimizin, dolusavak kazısı ve enjeksiyon çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aşut Göleti'nde yüzde 29 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte Gümüşhane ilimize bir gölet daha kazandırmış olacağız. Aşut Göletimizi tamamlayıp, modern sulama tesisini de inşa ettiğimizde bölgede artık sulu tarım yapılacak ve çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişleyecek. DSİ olarak, 'Su vatandır' anlayışı ile ülkemizin her bir köşesinde tarlaları su ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Ekonomi
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