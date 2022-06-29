Kelebek Mobilya, yeni konseptiyle dünyaya açılmaya devam ediyor (1)

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanlar Mobilya Grubu Üst Yöneticisi ( Ceo ) İsmail Doğan, amaçlarının bütün çalışmaları dünya çapında yaygınlaştırarak Türk mobilyasının da artık kendini hissettirebilir güçte olduğunu göstermek olduğunu belirterek, "Zaten şu anda Avrupa'daki mobilya fuarlarına da Türk markası olarak biz gidip bayrağımızı sallayabiliyoruz." dedi.

Kelebek Mobilya'nın Vadi İstanbul'daki yeni konsept mağaza açılışı İsmail Doğan, Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, markanın yöneticileri, çalışanları ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurdele kesimiyle başlayan törenin ardından yeni konsept, markanın mimarları tarafından tanıtılarak mağaza katılımcılar tarafından gezildi.

Açılışta Kelebek Mobilya, yeni konseptinde geri dönüşüme sektörel anlamda dikkati çekmek amacıyla sürdürülebilirlik sergisine de yer verdi. Tasarımcı mimar Eylem Pala Uluğ'un kendisine ait yöntemlerle atık plastik poşetleri dönüştürerek hazırladığı eserlerden oluşan sürdürülebilirlik sergisi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Atık plastik poşetlerden yapılan aydınlatmalar ve ev eşyası objeler davetlilerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su İsmail Doğan, markanın 87 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, artık genç neslin de yenilenme istediğini, bu nedenle modern ve çağdaş bir anlayışla markayı yenilediklerini anlattı.

"Şu anda markamıza karşı çok ciddi talep var"

Doğan, bu konseptle yeni neslin markaya ulaşabilmesi için gerek fiyat ve tasarım anlamında gerekse yeni vizyonlarıyla hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce gelen kişilerde aynı zamanda Kelebek dekorun çeşitlerini, evinin objelerinden halısına kadar alma yönünde ciddi bir talep vardı. Aynı zamanda Genç Kelebek markasını yine gençlere hitap etmek anlamında yaratmamız gerekiyordu. Kendi içinde bunları yaratmaya başladık. Tabii ki böyle olunca, marka gençleşip parlamaya başlayınca bayilik talepleri de çok fazla olmaya başladı. Biz şu anda 200'üncü mağazayı açıyoruz. Yıl sonuna kadar yaklaşık 220-225 mağaza olacak. Şu anda markamıza karşı çok ciddi talep var."

"Global bir marka olma yolunda çok ciddi yol alıyoruz"

İsmail Doğan, bu taleple beraber çok kısa zamanda Londra, New York, Afrika, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerde başta olmak üzere mağaza açmayı planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İçeride büyürken, dışarıda da global bir marka olma yolunda çok ciddi yol alıyoruz. Kelebek, devletimizin verdiği Turquality belgesine sahip. Bu belge, dünya markası olabilecek aday şirketlere veriliyor. Kelebek de bunlardan bir tanesi. O yüzden biz de devletimizin desteklemiş olduğu bu imkanla dünya genelinde mağazalaşmamıza devam ediyoruz. Kelebek sadece mobilyada değil, mutfakta da çok başarılı. Ayrıca, gerek Türkiye gerek dünya genelinde Kelebek mutfak ve banyo mağazalarıyla da markayı büyütüyoruz. Çünkü markanın o yönü de çok güçlü. Bizim amacımız, bütün çalışmaları dünya çapında, hemen hemen tüm kıtalarda yaygınlaştırarak Türk mobilyasının da artık kendini hissettirebilir güçte olduğunu göstermek. Zaten şu anda Avrupa'daki mobilya fuarlarına da Türk markası olarak biz gidip bayrağımızı sallayabiliyoruz."

Sürdürülebilirlik politikalarına da değinen Doğan, "Şu anda döşemeli gruplarda ve oturma gruplarında bu çalışmaya başladık. Sürdürülebilir, çevreci ürünler üretiyoruz. Geleceğin de artık bundan ibaret olduğunu özellikle pandemi döneminde hepimiz çok iyi anladık. Biz de Kelebek ile doğa dostu ve sürdürülebilir bir şirket olma yolunda çok ciddi adımlar atıyoruz. Bu anlamda tasarımcılarımızı çok iyi bir şekilde yönlendiriyoruz. Hedefimiz, markanın sürdürülebilir dünyada varlığını her zaman hissettirebilmek." şeklinde konuştu.

Doğan, marka olarak kadın ve gençlerin istihdamını da desteklediklerini ifade ederek, gençlere sahip çıkmak gerektiğini, gençlerin fikirlerinin gelişen dünyada çok önemli olduğunu vurguladı.

Sektörün kadın çalışan ağırlıklı bir sektör olduğunu vurgulayan Doğan, "Gençlerde gerçekten çok ciddi fikirler var. Bir markayı sadece anlatarak değil, bunu yaşayarak, yaşatarak gençleştirmek gerekiyor. O yüzden tarihi olarak yaşlı dediğimiz markayı ekiple ve modern, çağdaş anlayışla gençleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Çok büyük bir yol haritası var"

Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Kaya da Kelebek Mobilya'nın 87 yıllık geçmişi olan çok köklü bir marka olduğunu belirterek, temelde bakıldığında mobilya sektöründeki ilk marka olduklarını söyledi.

Kaya, "Yaşımız 87 olmasına rağmen konsept değişimiyle genç, dinamik ve müşterisine yeni güncel ürünlerle hitap eden bir marka olmak istiyorduk. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla burada bunu gerçekleştirirken de hem Kelebek Dekor'u ev aksesuarları anlamında hem genç ve çocuğu birleştirerek Kelebek Kids markalarını hayatımıza alıp alt markalarla devam ediyor olacağız. Asıl amacımız, müşterilerimize A'dan Z'ye mobilya, aksesuar gruplarında hitap edecek bütün ürün gruplarını içeride sahneler şeklinde yerleştirip aksettirebilmek. Mobilya mağazamızda daha uzun vakit geçirmesini sağlamak. En temel amacımız bu. Bunu da bu mağaza ile başarmış olduğumu düşünüyorum. Daha üzerine koyacağımız, yapacağımız çok işler var ama bu bizim için güzel bir adım oldu. Bunu devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

Yurt dışı hedeflerine değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Burada çok büyük bir yol haritası var. Kelebek markası da genç ve dinamik bir marka. Burada kendimizi çok ciddi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemize yakışır şekilde de mobilya markamızla beraber tüketicilerle buluşacağız. Önemli konulardan birisi de sürdürülebilirlik. Dünyada herkes artık bu konuya çok fazla eğiliyor. Bizim de en temel konularımızdan birisi bu. Koltuk gruplarında buna başladık. Bundan sonra da bunu hem panel hem koltuk tarafında değiştirip, dönüştürüp, koruyup uzun süreli ve ilave bir kayıp yaşamadan devam ettirmeyi hedefliyoruz. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da ediyor olacak."

Kaya, yaklaşık 70 mağazada bu değişikliğin sağlandığını, geri kalanlarda da değişikliğin tamamlanacağını bildirdi.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız

AA / Ekonomi