KazanForum, Helal Sektöründe İşbirliği İçin Önemli Bir Platform

KazanForum, Helal Sektöründe İşbirliği İçin Önemli Bir Platform
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RusQuality Başkanı Maxim Protasov, KazanForum'un helal sektöründe deneyim ve çözüm alışverişi için kritik bir platform olduğunu belirtti. Protasov, Rusya'nın helal pazardaki sertifikasyon çalışmaları ve Müslüman dostu turistik standartları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın belgelendirme kuruluşu RusQuality Başkanı Maxim Protasov, KazanForum'un helal sektöründe deneyim ve çözüm alışverişinde bulunmak için kilit bir platform olduğunu söyledi.

Protasov, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025"te Rusya'nın helal pazardaki çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

RusQuality'nin ana amacının ülkedeki yaşam kalitesini sürekli ve sistematik olarak iyileştirmek olduğunu dile getiren Protasov, pazarın güncel ihtiyaçlarına göre yeni ürün kategorileri ve endüstriler için standartlar geliştirdiklerini belirtti.

Protasov, "Rusya Helal" sertifikalarının diğer ülkelerde tanınması konusunda çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.

Ürünlerin RusQuality bünyesinde kurulan sertifikasyon kuruluşu tarafından İslami norm ve şartlara uygunluğunun belgelendirildiğini bildiren Protasov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür ürünlere yurt dışında, özellikle Türkiye başta olmak üzere, Orta Doğu'daki partner ülkelerde büyük ilgi var. Ancak helal ürün üreten Rus üreticilerin, ürünlerini kendi pazarına sunmak için belirli bir ülkede bağımsız olarak sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu hem zaman hem de emek gerektirmesi nedeniyle ihracatı zorlaştırıyor. Şu anda, alt kuruluşumuz tarafından verilen sertifikalar Basra Körfezi, Pakistan, Cezayir ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde tanınıyor."

"KazanForum, anlaşmalara varılmasını teşvik ediyor"

Protasov, turistlerin Rusya'da kendilerini güvende hissedebilmeleri için koşulların onların gelenek ve değerlerine uygun olmasını sağlayacak standartlar geliştirdiklerini de bildirdi. Bu amaçla turistik konaklama tesisleri için "Müslüman Dostu Standardı"nı geliştirdiklerini ifade eden Protasov, şartları karşılayan otellerin Müslüman nüfus tarafından kullanılabildiğini söyledi.

Protasov bu yıl 16'ncısı düzenlenen KazanForum kapsamında helal pazarın geniş bir çerçevede ele alındığını bildirerek, şunları kaydetti:

"KazanForum, helal sektörü ile ilgili tüm alanlarda görüş, deneyim ve çözüm alışverişinde bulunmak için kilit bir platform. KazanForum'da kurulan helal pazarı, katılımcı ülkelerin çıkarları doğrultusunda doğrudan temasların ve daha yakın etkileşimin kurulmasını, anlaşmalara varılmasını teşvik ediyor."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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