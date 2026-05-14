KazanForum'daki "Heritage Code" oturumunda medyanın dijital dönüşümü ele alındı

Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2026" kapsamında medya alanındaki güncel konuların ele alındığı "Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu KazanForum'da düzenlenen etkinlik, Tatmedia Basın ve Kitle İletişim Ajansı ile Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu organizasyonunun işbirliğiyle yapıldı.

Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden medya yöneticilerini bir araya getiren oturumda, uluslararası işbirliği olanakları, yüksek talep gören içerik üretimi ve yeni medya formatları ele alındı.

Oturumda, Rusya ile İslam dünyası ülkeleri arasında gelişen işbirliğinin geldiği nokta ele alındı ve bu ilişkinin "medya köprüsü" niteliği taşıdığı vurgulandı.

Katılımcılar, uzun yıllara dayanan bu işbirliğinin günümüzde daha özel ve stratejik bir boyuta ulaştığını belirterek, diyalog ve ortak üretim imkanlarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Programda ayrıca yapay zekanın medya üzerindeki etkisi ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yapay zekanın medya içerik üretimini ve sektörün dönüşümünü nasıl şekillendireceği değerlendirilirken, bu teknolojinin doğurabileceği olası riskler ve etik sorunlara karşı alınması gereken önlemler de tartışıldı.

Konuşmacılar arasında Türkiye, Tataristan, Katar, Umman, Tunus, Mısır, Cezayir, Malezya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Rusya'dan medya çalışanları yer aldı.

KazanForum'da medyanın dijital dönüşümü masaya yatırıldı

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Marat Gatin, burada yaptığı konuşmada, "Bugünkü toplantı yeni teknolojilerin kullanımına adanmış durumda. Aynı zamanda modern teknolojik gelişmeleri, kültürel ve manevi mirasımızı korumanın yararına nasıl kullanacağımız sorusu da gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Oturuma farklı ülkelerden geniş katılım sağlandığını belirten Gatin, "21 ülkeden 50'den fazla medya temsilcisinin diyaloğa katılma çağrımıza yanıt vermesinden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Yapay zekanın medya alanındaki dönüşümde önemli rol oynadığına dikkati çeken Gatin, bu alanda somut işbirliği önerileri beklediklerini ifade etti.

Gatin, "Bu toplantıların yalnızca büyük forumlarla sınırlı kalmaması, aramızda sürekli ve sistematik bir işbirliğine dönüşmesi büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Medyanın dijital dönüşümünde yapay zeka öne çıkıyor

Oturum kapsamında AA Global Haberler ve Pazarlama Direktörü Erman Yüksel, medya teknolojilerinde yapay zeka temelli dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının yeni bir teknoloji şirketi kurduğunu ve yapay zeka entegrasyonu sürecini başlattığını ifade eden Yüksel, "Bu adım, hem üretim süreçlerimizin hızını hem de verimliliğini artırmayı amaçlıyor." dedi.

Yüksel, yapay zeka destekli araçların içerik üretimi, çeviri, iş akışı optimizasyonu ve çok dilli yayıncılık gibi alanlarda kullanıldığını dile getirerek, bu dönüşümün uzun vadede medya kuruluşları için daha güçlü ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturacağına ve ekonomik katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.