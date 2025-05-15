KazanForum 2025: Türk Firmaları İçin Yeni İşbirliği Fırsatları

KazanForum 2025: Türk Firmaları İçin Yeni İşbirliği Fırsatları
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, KazanForum'da Türkiye'nin ve Türk firmalarının önemli işbirliği fırsatları yakalayacağına inandığını ifade etti. Forumda teknoloji ve ekonomi alanında Türk firmalarıyla uluslararası görüşmeler yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, KazanForum'da hem ülke hem de Türk firmaları için önemli işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağına inandığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Forum kapsamında oluşturulan fuar alanında birçok ülke stant kurarken, Türkiye de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve özel şirketlerin stantlarında misafirlerini ağırlıyor.

Gönüllü, Türkiye standında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 16'ncısı düzenlenen KazanForum'da Türk firmalarıyla bir araya geldiklerini ve forumun, İslam ülkeleri arasında teknolojik ve ekonomik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir platform olduğunu söyledi.

Firmaların, stantları ve yenilikçi ürünleriyle burada olduğunu bildiren Gönüllü, Türk firmalarının, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da yeni işbirliklerine adım atmayı amaçladığını belirtti.

Gönüllü, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının hem bu bölgedeki hem de katılımcı diğer ülkelerdeki uluslararası şirketlerle görüşmeler yapacağını aktararak, "Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığımız, DEİK ve diğer kuruluşlarımızla birlikte firmalarımızın bu çalışmalarına katkı vermek üzere buradayız. Özel sektörümüzün gücünü biliyoruz. Bu forumda hem ülkemiz hem de firmalarımız için önemli işbirliği fırsatlarının ortaya çıkacağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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