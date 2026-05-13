Kazan'da "Modest Fashion Day" defilesi düzenlendi

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen KazanForum 2026 kapsamında, muhafazakar giyim alanındaki tasarımların sergilendiği "Modest Fashion Day" defilesi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2026" kapsamında, bu yıl 17'ncisi düzenlenen forum, ekonomi, ticaret, finans, kültür ve yaratıcı endüstriler alanlarında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Forumun kültürel programı kapsamında yer alan "Modest Fashion Day", Kazan'daki Pyramida Kültür ve Eğlence Merkezi'nde moda dünyasının dikkatini çeken etkinliklerden biri oldu.

Etkinlikte, muhafazakar giyim sektörünün geliştirilmesi, tasarımcıların uluslararası görünürlüğünün artırılması ve İslam dünyası ile Rusya arasındaki moda endüstrisi iş birliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Ayrıca, kültürel miras, modern tasarım anlayışı ve geleneksel motiflerin bir araya getirilmesiyle mütevazı moda konseptinin küresel ölçekte görünürlüğünün artırılması amacıyla modeller, farklı ülkelerden tasarımcıların koleksiyonlarını tanıttı.

Defilede, Malezya, Endonezya, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Fas ve Pakistan'dan katılan tasarımcıların hazırladığı modern ve geleneksel çizgileri bir araya getiren tasarımlar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyonlarda muhafazakar giyim anlayışına uygun abiye, günlük ve özel tasarım parçaların yer aldığı görülürken, renk ve kumaş seçimlerinde bölgesel kültürel etkilerin öne çıkması dikkati çekti.

Forum kapsamında ayrıca iş dünyası temsilcileri ve tasarımcıların bir araya gelerek sektörün gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunması planlanıyor.