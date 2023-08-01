Kazakistan ve Gürcistan Başbakanları Ticaret ve Ulaşım İşbirliğini Ele Aldı

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ticaret, ulaşım ve lojistik alanlarındaki işbirliğine dair konuları ele aldı. İkili ilişkilerde transit ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin giderek önem kazandığını kaydeden İsmailov, Kazak-Gürcü ortaklığını geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı. Garibaşvili ise Kazakistan ile etkili işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ile Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ticaret, ulaşım ve lojistik alanlarındaki işbirliğine dair konuları ele aldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Başbakan İsmailov ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede ticaret, ulaşım ve lojistik alanlarındaki işbirliğine dair kilit konuları ele aldı.

İsmailov, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'daki önemli ve güvenilir ortakları olduğunu ve bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacminin yüzde 30 artarak 190 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

İkili ilişkilerde transit ve ulaştırma alanındaki işbirliğinin giderek önem kazandığını kaydeden İsmailov, "Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahının geliştirilmesi için ülkelerimiz arasındaki ortaklık hızla güçleniyor. Bu yılın 6 ayında, Orta Koridor üzerinden geçen yük hacmi yüzde 77 artarak 1,3 milyon ton oldu." dedi.

İsmailov, bu konuda ve genel olarak her alanda Kazak-Gürcü ortaklığını geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Garibaşvili de tüm ikili işbirliği yelpazesinde Kazakistan ile etkili işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

Orta Koridoru geliştirmeye yönelik Çin hükümeti ile de görüştüklerini belirten Garibaşvili, "Daha önce bu alanda ilgili yol haritası imzalandı. Kazakistan ile işbirliğimizin etkili olmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.