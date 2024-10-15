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Kazakistan Ekonomisi Ham Madde Dışı Sektörlerden Güçleniyor

Kazakistan Ekonomisi Ham Madde Dışı Sektörlerden Güçleniyor
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Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baybazarov, 2023 yılında ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğünü ve bu büyümenin tamamen ham madde dışı sektörlerin gelişmesiyle sağlandığını açıkladı. Tarım ve inşaat sektörlerinin başı çektiği bu süreçte, telekomünikasyon ve ulaştırma alanlarında da önemli büyüme oranları kaydedildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, bu yıl ekonomik büyümenin tamamen ham madde dışı sektörlerin gelişmesinden sağlandığını bildirdi.

Baybazarov, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, ülkenin 2024 yılı ocak-eylül dönemindeki gelişme dinamiğini değerlendirdi.

Bakan Baybazarov, Kazakistan ekonomisinin yılın dokuz ayında yüzde 4 büyüme kaydettiğini belirterek, "Reel sektörde büyüme yüzde 5, hizmet sektöründe ise üretim yüzde 3,8 arttı. Bu yıl ekonomik büyüme tamamen ham madde dışı sektörlerin gelişmesiyle sağlanıyor. Tarım ve inşaat, en büyük büyüme gösteren sektörler oldu." dedi.

Ulaştırma hizmetlerinde yüzde 8, telekomünikasyon sektöründe yüzde 6,4, ticarette yüzde 6,3 ve imalat sanayisinde ise yüzde 4,8 büyüme gerçekleştiğini aktaran Baybazarov, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 65'ini ticaret, imalat, inşaat ve tarım sektörlerindeki büyümenin oluşturduğunu bildirdi.

Baybazarov, en çok yatırımın ise telekomünikasyon, eğitim, ulaştırma, imalat ve sağlık sektörleri başta olmak üzere yine ham madde dışı sektörlere yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Kazakistan Politika Ekonomi İnşaat Finans Tarım

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