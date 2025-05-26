Kazakistan'dan Antalya'ya Charter Uçuşlar Başlıyor

Kazakistan'dan Antalya'ya Charter Uçuşlar Başlıyor
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Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na FlyArystan hava yolu şirketi ile charter uçuşlar 28 Mayıs'ta başlayacak. Yeni bağlantının iki ülke arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na charter uçuşlar başlayacak.

FlyArystan hava yolu şirketi tarafından ilk uçuş 28 Mayıs'ta, Astana'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gerçekleştirilecek.

Yeni hava yolu bağlantısının, Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluk, ticari ve turistik işbirliğinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor.

İlk uçağın gelişi dolayısıyla Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, turizm sektörü temsilcileri ve hava yolu şirketinin yetkililerinin katılımıyla 28 Mayıs'ta tören düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
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