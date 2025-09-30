Haberler

KAYSO Eylül Ayı Meclis Toplantısında Ekonomi Vurgusu

Güncelleme:
Kayseri Sanayi Odası'nın eylül ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri kutlandı. Yüksek faizlerin etkileri ve sürdürülebilir büyüme konuları ele alındı. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitci, politika faizindeki düşüşün iş dünyasına olumlu yansıyacağını ifade etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığındaki toplantıya, meclis başkanlık divanı, meclis üyeleri, meslek komiteleri, disiplin kurulu, yüksek istişare kurulu ve il genç girişimciler icra kurulu üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Özkaya, TOBB öncülüğünde belirlenen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yer alan Kayserili firmaları kutladı.

Özkaya, yüksek faiz ve sıkı para politikalarının olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi için üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek uygun koşullu kredilerin verilmesinin ve limitlerin artırılmasının bu dönemde bekledikleri acil konu başlıkları arasında olduğunu belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel belirsizliklere rağmen yüzde 4,8 oranında büyüme göstermesinin iş dünyası açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Büyüksimitci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'ın iş dünyasının beklentilerini karşıladığını, program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesinin olumluluğuna dikkati çekti.

Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e inmesini iş dünyası adına memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, kararın üretimi artırma, yatırımları hızlandırma, ihracat kapasitesini güçlendirme ve istihdamı büyütme noktasında sanayicilere önemli bir nefes aldıracağını aktardı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
