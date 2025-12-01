Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan Ekonomik Büyüme Değerlendirmesi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin Temmuz-Eylül döneminde yüzde 3,7 büyümesinin önemli bir performans olduğunu belirten Gülsoy; büyümenin sürdürülebilirliği için ihracatı güçlendiren ve üretimi destekleyen politikalara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ekonomisinin 2025 yılı üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül dönemi) yüzde 3,7 büyüdüğünü belirten Gülsoy; "Ekonomimiz, Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana pozitif büyüme serisini 21 çeyreğe taşımış olmasıyla bizler için çok önemli bir tablo ortaya koymaktadır" diye konuştu. Sektörel büyüme verilerine de değinen Gülsoy şunları aktardı;

"Geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksine bakıldığında; inşaat yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 12,7 azaldı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, yılın üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti. Bu rakamlara baktığımızda; inşaat, finans, bilgi-iletişim ve sanayi sektörlerinde pozitif seyrin devam ettiğini; tarımda yaşanan düşüşün ise hem gıda fiyatları hem de üretim zinciri açısından risk oluşturduğunu görüyoruz."

Büyümeyi kalıcı hale getirmek için üretim ve ihracatın desteklenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Gülsoy değerlendirmesinde; "Büyüme rakamları, ülkemizin yatırım ve üretimi en zor şartlarda bile sürdürme kararlılığını göstermesi açısından değerlidir. Ancak bu büyümeyi daha yukarı taşıyabilmemiz için ihracatta güçlü bir ivme yakalamamız gerekiyor. Yüksek maliyetler, düşük kur seviyesi ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar ihracatçılarımızın rekabet gücünü zayıflatmaktadır. İş dünyamızın nefes alabilmesi için finansman kanallarının açılması, kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracat desteklerinin güçlendirilmesi artık kaçınılmazdır. İşletmelerimiz enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu sürdürmektedir ancak artan girdi maliyetleri ve büyüyen işletme sermayesi ihtiyacı önemli bir yük oluşturmaktadır. Rekabet gücümüzü koruyabilmemiz için yeşil dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi de zorunlu hale gelmiştir. Avrupa pazarındaki standartlara uyum sağlanmadığı takdirde ihracatçı firmalarımız ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verdi. Yeşil dönüşümün ertelenemeyecek bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Rekabet artık sadece fiyat üzerinden değil, karbon ayak izi ve sürdürülebilir üretim kriterleri üzerinden şekilleniyor. Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi uygulamalar işletmelerimizi yeni bir döneme hazırlanmaya zorluyor. Bu dönüşüme uyum sağlayabilmemiz için sanayicimize yönelik finansman, teşvik ve teknik desteklerin artırılması gerekmektedir. Yeşil dönüşümü geciktiren ülkeler ve işletmelerin pazar kaybetmesi kaçınılmazdır."

Açıklamasının sonunda özel sektörün üretim ve yatırım iradesinin güçlü olduğunu vurgulayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Özel sektörümüzün azmi, motivasyonu ve üretim gücü yerindedir. Ancak finansal şartların iyileştirilmesi ve yatırım ortamını destekleyen adımların hızla hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ekonomide kalıcı büyüme için kamu ve özel sektörün aynı hedef istikametinde hareket etmesi, ortak akıl ile çalışması büyük önem taşımaktadır. Kayseri iş dünyası olarak ülkemizin geleceğine güveniyor; üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ