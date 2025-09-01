Kayseri Şeker Fabrikası, Su Verimliliği Belgesi Aldı

Kayseri Şeker Fabrikası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni aldı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 6-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda Kayseri Şeker, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan "Şeker ve Şekerli Ürünler" sektöründeki ilk firma oldu.

Kalite Yönetim ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen 336 saatlik eğitimle çalışanlarda su verimliliği bilinci artırıldı.

Öte yandan alınan teknik önlemler sayesinde fabrikanın derin kuyu kullanımı 4'ten 2'ye düşürüldü. Böylece sadece 90 günlük kampanya döneminde 399 bin 600 ton su, 43 bin 200 kilovatsaat (KWH) enerji tasarrufu sağlandı.

Elde edilen yüzde 48'lik su tasarrufunun yaklaşık 10 bin kişilik bir ilçenin yıllık su ihtiyacına eşdeğer olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, belgenin alınması vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünyanın karşı karşıya olduğu su krizine dikkat çekti.

Akay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda gıda güvenliğini doğrudan etkileyecek en kritik sorunlardan birisi su kaynaklarının azalmasıdır. Türkiye'nin tarımda ve sanayide rekabet gücünü sürdürebilmesi için suyun bilinçli ve verimli kullanımı zorunludur. Kayseri Şeker olarak attığımız bu adım, yalnızca kurumsal bir başarı değil; aynı zamanda topluma ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Su tasarrufu sağlayacak yöntemlerin yaygınlaştırılması gerekli. Suyu israf etmeden, bilimsel yöntemlerle kullanmak, hem üreticiye kazandıracak hem de ülke ekonomisine güç katacak milli bir görevdir."