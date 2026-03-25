Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, "Kayseri pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 46. ürünümüz oldu. Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı. - ANKARA

