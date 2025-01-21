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Kayseri OSB'de Yeni İş Merkezinin Temeli Atıldı

Kayseri OSB'de Yeni İş Merkezinin Temeli Atıldı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere projelendirilen yeni iş merkezinin temeli atıldı. 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan merkez, Fevzi Mercan Camii odaklı mimari projeyle 36 dükkan, 1 fırın ve 1 kafeterya içerecek.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılayabilmeleri için yapımı projelendirilen yeni iş merkezinin temeli atılmaya başlandı.

Yeni iş merkezine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; yeni iş merkezinin 24. ve 27. caddeler arasında yaklaşık 25 dönümlük alanda yer aldığını ve yapılan hazırlık sonrasında temel betonu dökümüne başlandığını kaydetti. Başkan Yalçın açıklamasında; "Sanayicilerimizin ihtiyaçları istikametinde uzun süreli çalışma ile oluşturduğumuz yeni iş merkezi projemizin temelini atmış bulunmaktayız. 2026 yılı içerisinde bitirilmesini planladığımız yeni iş merkezimiz sayesinde artık sanayicilerimiz ihtiyaçlarını bölgemizin merkezinde karşılayabilecek. Yeni iş merkezimizin Kayseri OSB sanayicilerimize hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Yalçın; "Yeni iş merkezimiz; ulaşım ve konum itibari ile Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin en iyi noktasında yer almaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte mevcut alan önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir" şeklinde konuştu.

Yaptırdıkları mimari proje konseptinin Fevzi Mercan Camii odaklı olarak düşünüldüğünü ifade eden Başkan Yalçın; "Fevzi Mercan camimizi esas alarak camii çizgileri ve silueti korunarak proje çalışmaları yapılmıştır. Projemiz; farklı 6 tipte 36 dükkan, 1 fırın ve 1 kafeterya olarak tasarlanmış olup, açık alanlara ulaşım kolaylığı ve 1044 araç kapasiteli otopark planlanmıştır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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