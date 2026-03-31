Kayseri OSB Başkanı Yalçın: "Kayseri'nin şubat ihracatı 319 milyon dolar oldu"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2026 yılı Şubat ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Türkiye'nin ihracatının Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalatının ise yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir" dedi.

Başkan Yalçın, "Kayserimizin 2026 yılının Şubat ayı ihracatı 319 milyon 54 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,33 oranında artış sağlanmıştır" diye konuştu. Kayseri'nin Şubat ayı ithalat rakamının 145 milyon 885 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yalçın, " Kayseri'nin Şubat ayı ithalat rakamı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,97 artış göstermiştir" dedi.

Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri olarak 2026 yılının ilk 2 aylık döneminde 610 milyon dolarlık bir ihracata ulaşmış durumdayız. Aynı dönemdeki ithalat rakamımız ise 275 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Şubat ayı ihracat ve ithalat rakamlarında artış görülmesi sevindiricidir. Ancak; ABD-İsrail İran savaşı dolayısıyla artan Mart ayı başından itibaren artan maliyetler sanayicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Özellikle petrol fiyatları başta olmak üzere enerji girdilerinde yaşanan maliyet artışı üretim çarklarının dönmesinde yavaşlamaya neden olabilecektir. Enflasyon baskısının artmasına dönük beklentiler de iç piyasalarda yaşanan daralmayı tetiklemektedir. Atılacak yeni adımlarla, ekonomik sıkıntıların aşılması için sanayicilerimize yol haritası çizilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki ekonomi yönetiminin olumsuzluklar karşısında tedbirler aldıklarına hep birlikte şahit olmaktayız. Özellikle geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni destek paketleri küresel sıkıntıların aşılmasında önemli katkılar sunacaktır. Kayseri olarak, 2026 yılında elde edilen 3,8 milyar dolarlık ihracat rakamını 2026 yılında artan bir seyirde 4 milyar dolar civarına taşınabileceğine olan inancımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın, açıklamasının sonunda tüm ihracatçılara ve sanayicilere Türk ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu

Ülke onu konuşuyor! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü

Türkiye'den AİHM’de Kavala savunması: "Tuzlu poğaça" söylemi çöktü