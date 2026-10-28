Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Eylül ihracatını 355 milyon 229 bin dolar olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Eylül ihracatını 355 milyon 229 bin dolar olarak açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri'nin Eylül ihracatının bir önceki aya göre yüzde 6,48 artışla 355 milyon 229 bin dolara ulaştığını açıkladı. Yalçın, kentin ilk 9 aylık ihracatının 2 milyar 985 milyon 497 bin dolar olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2026 yılı Eylül ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2026 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarına da değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Eylül ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,48 oranında artarak, 355 milyon 229 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2026 yılının ilk 9 aylık dönemindeki ihracat rakamı ise 2 milyar 985 milyon 497 bin dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Kayseri'nin Eylül ayı ithalatının bir önceki aya oranla yüzde 17,3'lük bir düşüşle 134 milyon 889 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ilk 9 aylık ithalatı 1 milyar 388 milyon 380 bin dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, "Küresel ticaretin zayıf seyri ve Avrupa pazarında yaşanan durgunluk, ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Bölgesel çatışmalar, lojistik maliyetlerindeki artış, küresel ticaret savaşları ve tarife uygulamaları ihracat kanallarını olumsuz etkilemektedir. Dünya ekonomisinde artan korumacılık eğilimleri ticaret hacimleri üzerinde baskı oluşturmaktır. İç talebin yavaşlaması ve sıkı finansal şartlar sanayi üretimini sınırlamaktadır. Son yıllarda işçilik, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış, bazı sektörlerde Türkiye'nin avantajlı konumunu yitirmesine neden olmaktadır. Yüksek finansman maliyetleri firmaların yatırım, üretim ve ihracat kapasitesini sınırlamaktadır. Sanayicilerimizin gücünün korunması, istihdamda kayıpların oluşmaması için işletme sermayesi ihtiyaçlarının kısa sürede ve ucuz maliyetle karşılanması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunduğu ve Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin sürdürüldüğü bir ortamda, sanayicilerimizin erişebildiği ticari kredi oranlarının da eş zamanlı olarak düşürülmesi beklentimizdir. Sıkıntıların kısa sürede çözümü noktasında hükümetimizin gerekli çabayı göstereceğine ve sanayicilerimize destek olacağına inancımız sürmektedir." dedi.

Başkan Yalçın, açıklamasını ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür ederek sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi

Netanyahu'dan seçim sonrası ilk açıklama! Hezimeti kabul etmedi
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
İsrail'deki Netanyahu'ya darbeyi Araplar vurdu! Koalisyonun kurulmasında kilit rolleri olacak

Netanyahu'ya büyük darbe vurdular! Koalisyon artık onlarsız olmaz
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo