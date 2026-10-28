Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Eylül ihracatını 355 milyon 229 bin dolar olarak açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2026 yılı Eylül ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2026 yılı Eylül ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2026 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 5,6 artarak 31 milyar 130 milyon dolar olduğunu belirtti.

Kayseri'nin ihracat ve ithalat rakamlarına da değinen Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2026 yılı Eylül ayı ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 6,48 oranında artarak, 355 milyon 229 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2026 yılının ilk 9 aylık dönemindeki ihracat rakamı ise 2 milyar 985 milyon 497 bin dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Kayseri'nin Eylül ayı ithalatının bir önceki aya oranla yüzde 17,3'lük bir düşüşle 134 milyon 889 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ilk 9 aylık ithalatı 1 milyar 388 milyon 380 bin dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, "Küresel ticaretin zayıf seyri ve Avrupa pazarında yaşanan durgunluk, ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Bölgesel çatışmalar, lojistik maliyetlerindeki artış, küresel ticaret savaşları ve tarife uygulamaları ihracat kanallarını olumsuz etkilemektedir. Dünya ekonomisinde artan korumacılık eğilimleri ticaret hacimleri üzerinde baskı oluşturmaktır. İç talebin yavaşlaması ve sıkı finansal şartlar sanayi üretimini sınırlamaktadır. Son yıllarda işçilik, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artış, bazı sektörlerde Türkiye'nin avantajlı konumunu yitirmesine neden olmaktadır. Yüksek finansman maliyetleri firmaların yatırım, üretim ve ihracat kapasitesini sınırlamaktadır. Sanayicilerimizin gücünün korunması, istihdamda kayıpların oluşmaması için işletme sermayesi ihtiyaçlarının kısa sürede ve ucuz maliyetle karşılanması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadelede kararlılığın korunduğu ve Merkez Bankası tarafından faiz indirimlerinin sürdürüldüğü bir ortamda, sanayicilerimizin erişebildiği ticari kredi oranlarının da eş zamanlı olarak düşürülmesi beklentimizdir. Sıkıntıların kısa sürede çözümü noktasında hükümetimizin gerekli çabayı göstereceğine ve sanayicilerimize destek olacağına inancımız sürmektedir." dedi.

Başkan Yalçın, açıklamasını ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür ederek sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı