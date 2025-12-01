Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Türkiye Ekonomisine Değerlendirme

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2025 yılı III. çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi.

Başkan Yalçın; "Türkiye ekonomisinin 2025 yılı III. çeyreğindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi üst üste 21 çeyrek büyüme başarısını yakaladı. Daha fazla büyüme rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilere düşük faizli finansman sağlanması, daha fazla yatırıma teşvik edici vergi avantajlarının getirilmesi ve üretimimizi güçlü kılacak mekanizmaların devreye alınması, kısacası sanayicilerimizin korunması gereklidir " dedi. Yalçın; "2025 yılı ilk 3 çeyreğinde sağlanan pozitif yönlü büyüme oranları, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü duruşunu göstermiştir. Değişen ve halen rayına oturmayı bekleyen küresel ekonomi, tüm dünyadaki korumacı anlayışla beraber süregelmektedir. Olağanüstü bir üretim kapasitesine sahip olan Çin'in varlığı sanayicilerimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye'nin, Çin'e karşı kapsamlı bir ekonomi politikası oluşturması, rekabet edilebilirliğin artırılabilmesi amaçlı planlamaların yapılması kaçınılmazdır. Sanayicilerimizin üretimde ihtiyaç duydukları ara mamul ve hammadde gibi dış bağımlı başlıklarda maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi için çok daha etkin mekanizmalar oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. Rakamların sevindirici olduğunun altını çizen Başkan Yalçın; "İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik gelişmeler ve bölgesel risklere rağmen Türkiye'nin 2025 yılı III. çeyreğinde elde ettiği büyüme rakamı sevindiricidir. İstihdam maliyetlerinin hafifletilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve lojistik giderlerinin rekabet edilebilirliği sağlayacak şekilde aşağıya çekilmesi beklentimizdir. Sanayicilerimizin üretimlerinin güçlenmesi, ihracat rakamlarının artmasında yeni bir döneme girilmesi gerekmektedir. Daha fazla büyüme rakamına ulaşılabilmesi için sanayicilere düşük faizli finansman sağlanması, daha fazla yatırıma teşvik edici vergi avantajlarının getirilmesi ve üretimimizi güçlü kılacak mekanizmaların devreye alınması, kısacası sanayicilerimizin korunması gereklidir" şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Yalçın değerlendirmesinde, 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi dahilindeki; inşaat sektörü toplam katma değerinin yüzde 13,9 finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3 oranında artış gösterdiğini vurguladı. Yalçın; Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmininin 2025 yılının III. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL olduğunu da aktardı. - KAYSERİ