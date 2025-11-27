Haberler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Dış Ticaret Rakamları Değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan Dış Ticaret Rakamları Değerlendirmesi
Güncelleme:
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye'nin Ekim 2025 dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, Kayseri'nin ihracatında artış yaşandığını, ithalatının ise düştüğünü açıkladı. Dünya ekonomisindeki zorluklar ve döviz kuru belirsizliğine dikkat çekti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2025 yılı Ekim ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar olduğunu söyledi.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 5,9 oranında artarak 341 milyon 762 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2025 yılı ilk 10 aylık ihracatı 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar seviyesine ulaştı" dedi.

Kayseri'nin Ekim ayı ithalat rakamının ise 131 milyon 685 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yalçın, "Kayseri'nin Ekim ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 9,9 oranında düştü. Şehrimizin ilk 10 aylık ithalatı ise 1 milyar 463 milyon 160 bin dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, sanayiciler olarak bizleri etkilemektedir. Döviz kuru belirsizliği nedeniyle dış pazarlarda yaşanan daralma, üretim ve ihracat kapasitesinin düşmesinde etkili olmaktadır. Sanayicilerimizin gücünün korunması için kısa sürede ve ucuz maliyetle kredi imkanlarının sunulması büyük önem taşımaktadır. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Kayseri'nin dış ticaretteki dirençli duruşu ve ihracatının ithalatını karşılama oranındaki büyük başarısı sürmektedir" dedi.

Başkan Yalçın, ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti. - KAYSERİ

