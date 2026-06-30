Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin mayıs ayı ihracatının 302 milyon 917 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kayseri'nin yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyar 590 milyon 586 bin dolarlık ihracata ulaştığını aktaran Yalçın, "Aynı dönemdeki ithalatımız ise 728 milyon 783 bin dolar olmuştur. Sanayicilerimiz üretmekte istihdam sağlamakta ve yeni yatırımlar yapabilmenin peşinde koşmaktadırlar. Küresel çapta yaşanan dönüşüm ve sıkıntılara göğüs geren sanayicilerimizin şehrimizin ihracatının artırabilmesi için insanüstü gayret gösterdiklerine şahit olmaktayız." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy ise mayıs ayında yaşanan gerilemenin dönemsel ve takvim etkilerinden kaynaklandığını, reel sektörün üretim direncini koruması için finansal ve yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'nin mart ayında dünya genelinde 143 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiğini belirten Gülsoy, "İlk 5 aylık toplam performansımızın 1,5 milyar dolar barajını aşarak geçen yılın üzerinde seyretmesi, Kayseri tüccarının üretim azminin en somut göstergesidir. En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız ise Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Irak, Hollanda ve Romanya olarak sıralanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.