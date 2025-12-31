Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Kayseri'nin 11 aylık ihracatı 3,5 milyar dolara yaklaştı'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2025 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin 2025 yılı Kasım ayı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Rakamları değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri'nin ihracatı bir önceki aya göre yüzde 7,89 oranında düşüş göstererek 314 milyon 776 bin dolar oldu. Kayseri'nin 2025 yılı ilk 11 aylık ihracatı 3 milyar 469 milyon 75 bin dolar seviyesine ulaştı. 12 aylık projeksiyona baktığımızda ise 3,8 milyar dolar civarında bir rakamla 2025 yılı ihracatımızı kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kayseri'nin Kasım ayı ithalat rakamının 125 milyon 488 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Kasım ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 4,70 oranında düştü. Şehrimizin ilk 11 aylık ithalatı ise 1 milyar 587 milyon 394 bin dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Başkanı Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalatın yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Yalçın, "Sanayicilerimiz açısından zorlukların ön planda olduğu bir yılı geride bırakırken, ihracat rakamlarındaki görünüm umutlarımızı artırmaktadır. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemizi etkilemektedir. Yüksek enflasyon ortamı toplumun tüm kesimleri gibi sanayicilerimizi de etkilemiştir. 2026 yılına girerken sanayiciler olarak beklentimiz, enflasyonun kalıcı olarak kontrol altına alınması, kur dengesizliğinin sona ermesi, daha fazla kredi imkanlarının oluşturulması ve dış pazarlardaki rekabetçi gücümüzün desteklenmesidir. Sağlanacak yeni desteklerle birlikte sanayicilerimiz 2026 yılında yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, tüm ihracatçılara ve sanayicilere ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ