Kayseri'de yerli yeşil mercimek üretimi artırılıyor

Kayseri Valiliği ve Migros, Yerli Yeşil Mercimek Üretimi projesi kapsamında Kayseri'de yerli üretim yeşil mercimek ekimini artıracak.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, yerel ekonomiye destek vermek amacıyla Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle Kayseri'de yerli yeşil mercimek üretimi ivme kazandı. Projeyle, yeşil mercimeğin yerli üretiminin artırılması ve bölgesel kalkınmaya hız verilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere sertifikalı tohumlar dağıtıldı.

Oluşturulan eğitim programları ve verilen teknik desteklerle, ekim alanlarında çoklu ürün yetiştiriciliği, ürün kayıplarının azaltılması ve onarıcı tarım konularında da çalışmalar yapılıp üreticilerin yetkinlikleri artırılıyor. Migros'un alım garantisi, lojistik ve paketleme desteğiyle çiftçilerin güçlenmesi hedefleniyor.

2024 için Kayseri'de 4 bin dekar, Kayseri Şeker'in üretim yaptırdığı komşu illerde yaklaşık 6 bin dekar olmak üzere toplam 10 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirildi. Üretilen yüzde 100 yerli yeşil mercimek, Migros ile Türkiye çapında tüketiciye ulaşmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tarımsal ürünlerde sürdürülebilir üretim için yerli üreticinin ve yerel ürünlerin desteklenmesinin önemine işaret ederek sözleşmeli tarımı ve onarıcı tarımı önemsediklerini vurguladı.

Çiçek, "Yerli Yeşil Mercimek projemiz, ilimizde önemli bir ekonomik canlılık yaratacağı gibi diğer illerimize de örnek olacak. Bu projede, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen 38 bin kilogram yerli yeşil mercimek tohumu çiftçilerimize ulaştırıldı. Kayserimizin, kuru fasulye ve nohutta olduğu gibi yerli yeşil mercimek üretiminde de önemli bir üretim merkezi olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da bitkisel protein açısından zengin yerli yeşil mercimeğin üretimini canlandırmak için örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Kayserili çiftçilere gıda güvenliği, kalite, ambalajlama, finansman, pazarlama, lojistik gibi konularda eğitim verdiklerinin bilgisini paylaşan, Baydur, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz, yerli tohumla üretilmiş, kaliteli ve sağlıklı proteini uygun fiyatla sofrasına koyabilecek, Türkiye'de her tencereye yerli yeşil mercimek girecek. Çiftçilerimiz de, Migros sayesinde ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırabiliyor ve emeğinin karşılığını zamanında, değerinde ve güvenle alıyor. Bu proje, onarıcı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Karbon ayak izini düşürüyor, su tasarrufu sağlıyor, biyolojik çeşitliliği koruyor."

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel kaynakların destekleriyle yüzde 50 hibeli olarak 38 bin kilogram sertifikalı ve yerli çeşit yeşil mercimek tohumunu üreticilere ulaştırdıklarını bildirdi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Tüketicilere kaliteli ve milli ürünler ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Kayseri Şeker ve Migros işbirliği ile üretim çeşitliliği ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla, tarım parsellerinde birlikte yetiştiricilik (intercropping) modeliyle AR-GE çalışmaları yürütüyoruz." görüşünü paylaştı.