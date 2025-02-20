İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama geldi
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki açılışta konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, bu yılki fuarda 15 ülkeden alım heyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Fuarın bölgeye hitap ettiğini, bu nedenle katılımın yüksek olduğunu belirten Atasagun, "Tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm ekipmanlar, makineler bu fuarda sergileniyor. Çiftçilerimiz bu fuarlar sayesinde teknolojiyi takip edebiliyor. Bu fuara ilk başladığımızda 30 firma vardı, şu an ise 900 firmamız, 1900'e yakın da marka var. Talep çok, bazı firmalara yer veremedik." diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, tarımsal üretimin savunma sanayi kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl tarımda yeni bir destekleme modeline geçildiğini aktaran Güneş, "Destekleme üretim planlamasına göre yapılacak. Biz bunu destekliyoruz. Çiftçilerimizin de gereken desteği alması için buna dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da TÜİK verilerine göre Kayseri'nin ekili alanda 12. sıradan 5. sıraya yükseldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış toprak kalmasın" talimatı üzerine kentte 620 bin hektar tarım arazisinin tamamının ekildiğini belirtti.

Sanayi şehri olarak bilinen Kayseri'nin tarım ve hayvancılıktaki sıralamalarına dikkati çeken Saklav, "Bitkisel üretim miktarında Kayseri 11. sıradan 5. sıraya yükselmiştir ve 5,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla 24 üründe ilk 10'un içinde yer alıyoruz. Çerezlik kabak çekirdeği, aspir, kimyon ve çavdar üretiminde birinci sıradayız. Çerezlik ay çiçeğinde ve patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü, elmada dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal da konuştu. Tören açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Fuara katılan ilaçlama dronlarının tanıtımı ve satışı yapan firmanın sahiplerinden Mustafa Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dronla ilaçlamanın Türkiye'de 7-8 yıldır kullanıldığını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise daha yeni bilindiğini söyledi.

Hem tarla bitkilerinde hem de meyve bahçelerinde dronla ilaçlamanın kullanıldığını belirten Özdil, "Bu teknoloji çiftçinin ilaçtan yüzde 20, zamandan yüzde 50-60, sudan ise yüzde 90 tasarruf etmesini sağlıyor. Çiftçilerimiz, tarımdaki tüm teknolojileri kullanırsa hem verimlerinin hem de kazançlarının arttığını görecek." dedi.

Traktör modellerinden süt sağma ekipmanlarına, tarım ilacından tohum çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Ekonomi
img

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
img

Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bir ilk denenecek
img

Dün bu haldeydi! İşte RAMS Park'ın son durumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF Başkanı'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak bir hamle daha
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.