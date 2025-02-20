Kayseri'de Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı

20. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'ndeki açılışta konuşan Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, bu yılki fuarda 15 ülkeden alım heyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Fuarın bölgeye hitap ettiğini, bu nedenle katılımın yüksek olduğunu belirten Atasagun, "Tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm ekipmanlar, makineler bu fuarda sergileniyor. Çiftçilerimiz bu fuarlar sayesinde teknolojiyi takip edebiliyor. Bu fuara ilk başladığımızda 30 firma vardı, şu an ise 900 firmamız, 1900'e yakın da marka var. Talep çok, bazı firmalara yer veremedik." diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, tarımsal üretimin savunma sanayi kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl tarımda yeni bir destekleme modeline geçildiğini aktaran Güneş, "Destekleme üretim planlamasına göre yapılacak. Biz bunu destekliyoruz. Çiftçilerimizin de gereken desteği alması için buna dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da TÜİK verilerine göre Kayseri'nin ekili alanda 12. sıradan 5. sıraya yükseldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış toprak kalmasın" talimatı üzerine kentte 620 bin hektar tarım arazisinin tamamının ekildiğini belirtti.

Sanayi şehri olarak bilinen Kayseri'nin tarım ve hayvancılıktaki sıralamalarına dikkati çeken Saklav, "Bitkisel üretim miktarında Kayseri 11. sıradan 5. sıraya yükselmiştir ve 5,4 milyon ton üretim gerçekleştirmiştir. 2024 yılı sonu itibarıyla 24 üründe ilk 10'un içinde yer alıyoruz. Çerezlik kabak çekirdeği, aspir, kimyon ve çavdar üretiminde birinci sıradayız. Çerezlik ay çiçeğinde ve patateste ikinci, şeker pancarında üçüncü, elmada dördüncü sırada yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışında AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal da konuştu. Tören açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek

Fuara katılan ilaçlama dronlarının tanıtımı ve satışı yapan firmanın sahiplerinden Mustafa Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dronla ilaçlamanın Türkiye'de 7-8 yıldır kullanıldığını, İç Anadolu Bölgesi'nde ise daha yeni bilindiğini söyledi.

Hem tarla bitkilerinde hem de meyve bahçelerinde dronla ilaçlamanın kullanıldığını belirten Özdil, "Bu teknoloji çiftçinin ilaçtan yüzde 20, zamandan yüzde 50-60, sudan ise yüzde 90 tasarruf etmesini sağlıyor. Çiftçilerimiz, tarımdaki tüm teknolojileri kullanırsa hem verimlerinin hem de kazançlarının arttığını görecek." dedi.

Traktör modellerinden süt sağma ekipmanlarına, tarım ilacından tohum çeşitlerine kadar pek çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.