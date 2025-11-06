Kayseri'de Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni Düzenlendi

Kayseri Model Fabrika tarafından düzenlenen programda, "Sürekli İyileştirme Ödülleri Töreni" gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Model Fabrika'nın önemli işlere imza attığını, bundan da gurur duyduklarını söyledi.

Çiçek, üretimin önemini vurguladığı konuşmasında, "Ticaret savaşlarının artarak devam ettiği bir zamanda, bizim üretmekten, çalışmaktan, ihracat yapmaktan başka bir çaremiz yok. Buna mecbur hatta mahkumuz. Sadece kendi şirketlerimiz için değil, ülkemiz için de böyle bir zorunluluk içerisindeyiz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Yücel Özkara ise Türkiye'de 12 model fabrikanın bulunduğunu, 4'ünün ise kurulumunun devam ettiğini belirtti.

Özkara, model fabrikaların üretimin yanında istihdama da katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın ise model fabrika projeleriyle milyonlarca lira tasarruf sağlandığını, bu sayede sanayicilerin işlerinin de kolaylaştığını dile getirdi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Türkiye'nin bugün yaklaşık 224 ülkeye 4 bin 400'ün üzerinde ürün ihraç ettiğini, üretim ve ihracatın sürdürülebilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez de model fabrikaların işletmelerin verimliliklerini ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "Model Fabrikayla daha akıllı ve sürdürülebilir büyümenin yolu açılacak." dedi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından başarılı olan firmalara "Sürekli İyileştirme Ödülleri" takdim edildi.