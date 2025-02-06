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Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolleri İmzalandı

Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Protokolleri İmzalandı
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Kayseri'de SOGEP, Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü, Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı. Projelerin toplamda 63 milyon lira destek alması hedefleniyor.

Kayseri'de Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik toplantı salonunda yapılan SOGEP, Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları protokolü Vali Gökmen Çiçek başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Oran Kalkınma Ajansı arasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Çiçek, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yatırım seferberliği birçok alanda olduğu gibi, Kalkınma Ajansının destekleriyle devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve Orta Anadalu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Anadoludakiler, Güdümlü Proje ve Üreten Şehirler Destek Programları kapsamında, desteklenmeye hak kazanan projelerin sözleşme imza töreninde bir araya geldik. Bu tören sadece Kayserinin değil aynı zamanda, bölgesel kalkınmanın gücünü pekiştiren önemli bir adım olma özelliğini taşımaktadır."

Çiçek, 6 projeye toplam 63 milyon lira yatırım olduğunu ifade etti.

Projelerin önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu:

"Gerçekten önemli bir miktar ve çok önemli projeleri barındırıyor. İlimizin sosyoekonomik gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu programlar sayesinde, 2024 yılında Kayseri'den destek almaya hak kazanan 6 proje için toplam 41 milyon liralık hibe sağlanmış olup, eş finansmanlarla birlikte bu destek 63 milyon liraya ulaşmıştır. Bu projelerin birçoğunun destek alması, Kayseri'deki proje kültürünün ve kurumlar arası koordinasyonun geldiği noktayı gösterdiği için büyük bir öneme sahiptir. Bu başarı hem yerel yöneticilerimizin hem de diğer paydaşlarımızın ortak çabalarının ve vizyoner yaklaşımlarının bir ürünüdür."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Ekonomi
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